Študenti stredných škôl v okrese Skalica sa vrátia späť do lavíc

Trnava 16. septembra (TASR) - Študenti krajských stredných škôl v okrese Skalica sa vrátia v utorok (17. 9.) späť do školských lavíc. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) o tom informoval na sociálnej sieti.



Riaditelia stredných škôl v okrese Skalica udelili na pondelok študentom riaditeľské voľno. Dôvodom bola mimoriadna situácia spojená s nepriaznivým počasím.



"Dištančné vzdelávanie je v tejto situácii zavedené na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Piešťany, a to zatiaľ do stredy 18. septembra," spresnil kraj.