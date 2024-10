Študenti svidníckeho gymnázia protestovali proti zámeru zlúčenia

Prešov 14. októbra (TASR) - Takmer 100 študentov, ako aj rodičov prišlo v pondelok pred budovu Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove vyjadriť svoj nesúhlas so zámerom zlúčenia Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku so Spojenou školou vo Svidníku. Poslanci o bode v pondelok nerokovali, študenti chceli dosiahnuť, aby sa o ňom ani v budúcnosti nerokovalo.



"Študenti dnes prišli pred Úrad PSK poukázať na to, že sa nechcú a nevedia stotožniť so zámerom PSK, ktorý vraví, že gymnázium by sa v budúcnosti alebo v krátkom čase malo zlúčiť so Spojenou školou vo Svidníku. Problém je v tom, že aj samotní rodičia, študenti, aj občania mesta Svidník vnímajú, že týmto krokom môže časom gymnázium so 76-ročnou tradíciou zaniknúť. Tým presťahovaním študenti vnímajú, že sa môže znížiť postupne kvalita výučby a zníži sa automaticky aj záujem o štúdium," uviedla predsedníčka rodičovskej rady pri gymnáziu Jana Micenková.



"Gymnázium je najlepšia príprava na vysokú školu a určite berú z vysokých škôl ohľad na to, odkiaľ ideme, z akej strednej školy," povedal študent štvrtého ročníka Patrik Leškanič. "My ako študenti sme dosť ukrátení o to, že v našom regióne nie je železnica, ani pôrodnica, ktorá bola zrušená a myslím si, že kvalitné vzdelanie v regióne je základ," doplnila študentka Angelika Gmitterová.



Podľa svidníčana a absolventa gymnázia Radovana Olejára, každé okresné mesto by malo mať nejaký štandard. V ňom by malo byť gymnázium, ktoré by zabezpečilo vzdelanie pre ľudí s vyššími ambíciami ďalšieho vzdelávania.



"Hlasovanie dnes nie je a verím tomu, že táto alternatíva ani do hlasovania nepríde, keďže sme dali jasný signál vedeniu PSK, konkrétne odboru školstva, že táto stratégia a návrh, ktorý je teraz momentálne na stole z dielne školstva, je neakceptovateľný našou stranou. Chceme hľadať rôzne spôsoby a riešenia, aby sme tento problém vyriešili k spokojnosti," doplnil krajský poslanec za okres Svidník Ján Vook.



"Iniciatíva vyšla z ministerstva školstva vzhľadom na to, že je veľa stredných škôl a málo žiakov. My ako samosprávny kraj sme mali pripraviť optimalizačné projekty a do 30. augusta ich odovzdať. Oni ich teraz posudzujú a spätná väzba bude pre nás tá, či ideme do toho alebo nie," uviedol vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman a doplnil, že pred desiatimi rokmi malo svidnícke gymnázium viac ako 400 študentov, v súčasnosti je ich 135.



"Zatiaľ nie je nič definitívne rozhodnuté, je to náš návrh optimalizačného riešenia presunu gymnázia na spojenú školu," dodal Furman s tým, že názov Gymnázia duklianskych hrdinov ostane zachovaný v názve školy.