Trnavskí študenti prešli vo svojom vozidle na batériový pohon 222 km

Trnava 15. júna (TASR) - Ceste z Trnavy do Ružomberka sa rovná výkon trnavských stredoškolákov, ktorí súťažili na medzinárodných pretekoch v úspornej jazde Shell Eco-marathon. Vo francúzskom Nogare prešli vo svojom vozidle na batériový pohon na jednu kilowatthodinu (kWh) 222 kilometrov (km). Vytvorili tým svoj nový rekord. Informovala o tom riaditeľka korporátnej komunikácie Shell Jana Voštinárová.



Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa na pretekoch zúčastnili už šiestykrát a na tohtoročné zostrojili úplne nové vozidlo. V európskej časti pretekov v závere mája sa predstavilo viac ako 100 tímov, z ktorých 69 úspešne prešlo technickou kontrolou. Cieľom pretekov je skonštruovať vlastné vozidlo, ktoré prejde čo najviac kilometrov na jeden liter paliva či jednu kWh elektrickej energie. Tento rok najlepší výsledok dosiahol francúzsky tím Microjoule-La Joliverie. "Veľmi sa tešíme z nášho výsledku. Naším cieľom bolo prejsť 150 km, čo sme prekonali, a navyše sme dosiahli aj rekord školy. V náročnom teréne, ktorý mal niekoľko prevýšení, je to skvelé. Okrem toho sme zažili veľmi príjemnú atmosféru medzinárodných pretekov, ktorá nás určite motivovala a už teraz máme mnoho nápadov, ako vylepšiť vozidlo na budúci rok," opísal kapitán študentského tímu Andrej Alaksa.



Shell Eco-marathon umožňuje študentom technických škôl a univerzít predstaviť svoje vízie o tom, ako by mohla vyzerať budúcnosť mobility v mestách. "Aj tento rok preteky ukázali neuveriteľnú chuť mladej generácie posúvať hranice úspornej jazdy a tak prispievať do debaty o budúcnosti dopravy. Verím, že mnoho z nich sa bude vo svojej profesionálnej kariére aj ďalej venovať podobným témam a Shell Eco-marathon ich práve na tejto profesionálnej ceste motivoval. Slovenským študentom srdečne gratulujem," dodala Voštinárová.