Študenti Trnavskej univerzity bojujú v prvej línii proti COVID-19

Trnava 22. októbra (TASR) – Študenti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) Trnavskej univerzity (TU) sa zapojili do spolupráce so zdravotníckymi zariadeniami v prvej a pracujú teraz aj počas druhej vlny epidémie COVID-19. Študenti verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva pôsobia prevažne v ambulanciách či nemocniciach, študenti z katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve nachádzajú uplatnenie v laboratóriách. TASR o tom informoval Matúš Demko z oddelenia pre marketing a PR TU.



Okrem toho na TU pôsobí výskumné Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií (CEMIP) ako samostatné špecializované pracovisko FZaSP zamerané na koncentrovaný výskum v oblasti prevencie a kontroly infekcií. "Aktuálne Lenka Micháliková z tohto pracoviska vedie laboratórium na diagnostiku COVID-19 pre oblasť Trenčianskeho samosprávneho kraja, laboratórium na diagnostiku pre oblasť Trnavského samosprávneho kraja vedie doktorand Lukáš Pazderka a pôsobí tam aj doktorandka Martina Juríčeková a na oddelení nemocničnej hygieny a epidemiológie pracuje a podieľa sa na odberoch vzoriek od pozitívnych pacientov vo Fakultnej nemocnici (FN) Trnava Janka Prnová," informoval Demko.



Študenti verejného zdravotníctva podľa Demka pôsobia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, Galante, Liptovskom Mikuláši, Trenčíne. "V letnom semestri sa zapojili formou dobrovoľníckej práce, teraz v zimnom im možnosť pracovať uľahčila výzva ministerstva zdravotníctva," uviedol Demko. Budúci ošetrovatelia pracujú vo FN Trnava na covidových i ďalších oddeleniach.



"Vedenie ÚVZ v Bratislave oslovilo katedru laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve na spoluprácu s ÚVZ na Slovensku," uviedol Demko. Aktuálne takto pracujú študentky na ÚVZ v Trnave a sú nápomocné v preberaní, evidovaní a laboratórnom spracovávaní vzoriek pre diagnostiku COVID-19. "Je nám veľmi ľúto, že súkromné laboratóriá majú problém prijať našich študentov na odbornú prax, pretože väčšina študentov sú schopní pomáhať v laboratóriu, majú chuť a zručnosti, ktoré by mohli v reálnej praxi využiť," doplnil Demko.