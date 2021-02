Trnavskí vysokoškoláci vyzývajú na vyjadrenie nesúhlasu s novelou

Trnava 28. februára (TASR) - Študenti Trnavskej univerzity (TU) v Trnave požadujú stiahnutie novely zákona o vysokých školách a následný otvorený dialóg so zástupcami akademickej obce, ktorý sa ponesie v duchu hľadania spoločných konštruktívnych riešení. Zároveň vyzývajú študentov ostatných slovenských univerzít a vysokých škôl, aby rovnako vyjadrili svoj nesúhlas. Len spoločnými silami je podľa nich možné efektívne obrániť základné piliere moderného univerzitného vzdelávania, spočívajúce v slobode, autonómii a názorovej pluralite. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení študentskej časti akademickej obce TU, ktoré poskytol TASR podpredseda akademického senátu pedagogickej fakulty Jakub Hriňák.



Dokumentom študenti nadviazali na piatkové (26. 2.) vyhlásenie štrajkovej pohotovosti akademickým senátom TU. Študentská časť akademickej obce vychádza z presvedčenia, že vplyv politickej moci nesmie mať v riadení vysokých škôl rozhodujúce postavenie.



Ako sa uvádza v texte, pre študentov TU sú dôležité hodnoty a zásady, na ktorých stojí každá slobodná univerzita, a preto citlivo vnímajú navrhovanú novelu zákona o vysokých školách z dielne ministerstva školstva, ktorá tieto hodnoty podľa nich evidentne popiera. Predmetná novela podľa nich výrazným spôsobom zasahuje do riadenia a akademickej slobody verejných vysokých škôl na Slovensku a pokúša sa do rúk politickej moci odovzdať kompetencie, ktoré sú aktuálne v samosprávnej pôsobnosti jednotlivých univerzít a vysokých škôl. Ako hrozbu študenti vnímajú ovplyvňovanie univerzity politikmi a oligarchami, o to viac, ak získajú politickú moc extrémistické strany, voči ktorým by potom bolo akademické prostredie absolútne bezbranné, keďže nedisponuje žiadnymi silovými prostriedkami a jeho jedinou zbraňou je práve slobodná akademická debata a názorová pluralita, o ktorú sa v týchto chvíľach zvádza boj.



Politické ovládnutie orgánov univerzít je v rozpore s ideou autonómnej akademickej obce, existujúcej už od založenia prvých univerzít v stredoveku. Na tejto myšlienke stála aj historická Trnavská univerzita, ktorej odkaz si študenti tej súčasnej stále ctia. Predložená novela zákona je v rozpore s touto ideou, čo je pre študentov všetkých fakúlt TU sklamaním.