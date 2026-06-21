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Študenti TUZVO absolvovali letnú školu na Transylvánskej univerzite
Navštívili aj prírodnú rezerváciu Lempes, kde si prezreli priestory na praktickú výučbu študentov v teréne.
Autor TASR
Zvolen 21. júna (TASR) - Študenti lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) sa v uplynulých dňoch zúčastnili v rámci programu Erasmus+ na letnej škole na Transylvánskej univerzite v Brašove. Počas týždňového podujatia tak mali príležitosť skúmať rovnováhu medzi udržateľným lesným hospodárstvom a ochranou biodiverzity v unikátnej prírode rumunských Karpát. TASR o tom informoval Ján Lichý z Lesníckej fakulty TUZVO.
Ako dodal, účastníkov čakal týždeň plný inšpirácie, učenia a moderných riešení. Navštívili prírodnú rezerváciu Lempes, kde si prezreli priestory na praktickú výučbu študentov v teréne. V prírodnej rezervácii Piatra Craiului sa oboznámili s problematikou plnenia medzinárodných kritérií národných parkov v Rumunsku a mali takisto možnosť vyskúšať si využitie geografických informácií v mobilnej aplikácii QField.
Študenti navštívili aj krátery sopky Ciomadul a rezerváciu Reci. Oboznámili sa so spravovaním národného parku Bucegi, kde sú vo vybraných častiach povolené tradičné spôsoby hospodárenia, medzi ktoré patrí aj pastva a ťažba dreva. Exkurziu končili na Poiane Gutanului, kde im predstavili pastvu v horskom prostredí a tradičnú výrobu syrov a jedál z kukuričnej kaše.
Ako dodal, účastníkov čakal týždeň plný inšpirácie, učenia a moderných riešení. Navštívili prírodnú rezerváciu Lempes, kde si prezreli priestory na praktickú výučbu študentov v teréne. V prírodnej rezervácii Piatra Craiului sa oboznámili s problematikou plnenia medzinárodných kritérií národných parkov v Rumunsku a mali takisto možnosť vyskúšať si využitie geografických informácií v mobilnej aplikácii QField.
Študenti navštívili aj krátery sopky Ciomadul a rezerváciu Reci. Oboznámili sa so spravovaním národného parku Bucegi, kde sú vo vybraných častiach povolené tradičné spôsoby hospodárenia, medzi ktoré patrí aj pastva a ťažba dreva. Exkurziu končili na Poiane Gutanului, kde im predstavili pastvu v horskom prostredí a tradičnú výrobu syrov a jedál z kukuričnej kaše.