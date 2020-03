Študenti UK z internátov Mlyny a Družba nemusia platiť bytné za apríl

Bratislava 19. marca (TASR) – Študenti Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorí bývajú na internátoch Mlyny a Družba vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK, nemusia platiť "bytné", teda poplatok za ubytovanie za mesiac apríl. Študentov o tom informoval rektor UK Marek Števček prostredníctvom listu.



"Vo vedení univerzity si uvedomujeme, že v súčasnej situácii mnohí z vás aj mnohí z vašich rodičov bojujú s výpadkami príjmov. Všetci sme v zložitej situácii - i naša univerzita. Snažíme sa hľadať také možnosti a riešenia, ktoré budú ústretové voči vám, no rovnako zásadne nepostihnú bazálnu prevádzku internátu," uviedol rektor najväčšej slovenskej univerzity. Poznamenal, že tým, ktorí už za ubytovanie na mesiac apríl zaplatili, budú peniaze automaticky vrátené na bankový účet, z ktorého boli pripísané.



Rektor tvrdí, že počas obdobia, keď sú internáty pre slovenských študentov zatvorené, zostanú izby študentov nedotknuté, s výnimkou vynesenia odpadkov a zvyškov jedál na izbách z hygienických dôvodov. Izieb sa dotknú podľa rektora len v prípade, že univerzita na to dostane nariadenie od príslušných štátnych orgánov. "Ak by bolo potrebné akokoľvek manipulovať s vašimi osobnými vecami, dáme vám okamžite vedieť," uviedol rektor.



Tí, ktorí na internátoch ostali ubytovaní (zamestnanci, zahraniční študenti a niekoľko slovenských s výnimkou), zaplatia za apríl bežnú sumu v riadnom termíne. Situáciu chce vedenie univerzity v ďalších mesiacoch priebežne vyhodnocovať. "Zvážime aj otázku vracania alikvotnej časti takzvaného "bytného" a mesiac marec, akonáhle sa vyjasní, v akom režime budú internáty pokračovať ďalej. Túto otázku však chceme otvoriť až po skončení krízového režimu," doplnil Števček.



Rektor poukázal aj na to, že udržať internáty v prevádzke je momentálne veľmi náročné. "Robíme všetko pre to, aby sme Mlynskú dolinu a Družbu udržali v prevádzkyschopnom stave a dokázali vám aj naďalej poskytovať cenovo dostupné ubytovanie," dodal.



Od piatka 13. marca sú internáty v Mlynskej doline pre všetkých slovenských študentov uzatvorené, dôvodom je prevencia pred šírením nového koronavírusu. Od 9. do 27. marca je na UK zároveň prerušená prezenčná výučba.