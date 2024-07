Študenti UKF aplikovali do praxe vedomosti nadobudnuté štúdiom

Nitra 3. júla (TASR) - Študenti druhého ročníka Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy (KMKAR) Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre aplikovali svoje nadobudnuté znalosti do praxe. Výstupy zrealizovaných marketingovo - komunikačných projektov zasiahli spolu vyše 61.600 recipientov, informovala Veronika Števčat Szabóová z KMKAR.



Úlohou študentov bolo vytvorenie projektu, ktorého hlavným cieľom bude propagácia KMKAR. Do tvorby praktických projektov museli podľa Števčat Szabóovej vložiť svoje spoločné úsilie a nadobudnuté znalosti, ktoré získali počas štúdia. Vzniklo päť marketingovo - komunikačných projektov.



Projekt vytvorený prvou skupinou študentov kombinoval populárny koncept známy ako geocaching s pouličným umením. Úlohou účastníkov bola nájsť skryté QR kódy a vyriešiť rôzne hádanky. Výstupom projektu je pamätný artefakt v podobe akronymu katedry, no študenti vytvorili aj vlastný merch, maskota a kreatívnu kampaň na sociálnych sieťach.



Ďalšia skupina študentov vytvorila pre účastníkov prípravného kurzu sprievodný event k prijímacím skúškam na KMKAR. Jeho účelom bolo informovať a presvedčiť tých, ktorí sa nachádzajú v konečnej fáze výberu vysokej školy, aby si zvolili KMKAR.



Hlavným cieľom sociálneho projektu vytvoreného tretím tímom študentov bolo vyzbierať finančné prostriedky pre Dom charity sv. Rafaela v Nitre vytvorením benefičnej výstavy obrazov, ktoré namaľovali ľudia bez domova a študenti. Výstava 12 obrazov vyvrcholila benefičnou predajnou výstavou. Študentom sa podarilo z dobrovoľných príspevkov a predaných obrazov vyzbierať sumu 230 eur.



Projekt Upcycled sa zameriaval na osvetu filozofie upcyclingu, teda na premenu starých a nepotrebných odevov na nové kreatívne výtvory. Zámerom študentov bolo poukázať na dôležitosť znižovania odpadu v kontexte cirkulárnej ekonomiky. Piata skupina externých študentov sa rozhodla vytvoriť originálnu kampaň ku Dňu učiteľov.