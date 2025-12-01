< sekcia Regióny
Študenti UKF varujú pred využívaním AI namiesto psychoterapie
Kampaň Viac ako dží-pí-tí bude mladým ľuďom od 1. do 6. decembra postupne vysvetľovať na sociálnych sieťach.
Autor TASR
Nitra 1. decembra (TASR) - Študenti Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre spustili v pondelok kampaň s názvom Viac ako dží-pí-tí. Jej cieľom je upozorniť na skutočnosť, že čoraz viac mladých ľudí vo veku do 24 rokov hľadá pomoc pri psychických problémoch prostredníctvom umelej inteligencie (AI).
Ako informovala UKF, online kampaň pripravili študenti tretieho ročníka na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy v spolupráci s linkou dôvery Viac ako ni(c)k. Prebiehať bude priamo na facebookovej stránke linky dôvery, kde sa bude každý deň od 1. do 6. decembra postupne zverejňovať obsah kampane Viac ako dží-pí-tí.
Jej autori pripomínajú, že v súčasnosti mladí ľudia čoraz častejšie nahrádzajú skutočnú psychologickú podporu AI terapiou. „Podľa aktuálnych prieskumov ide o výrazne rastúci trend. Výskum platformy Hedepy z jari 2025, do ktorého sa zapojilo 380 respondentov zo Slovenska a z Česka, ukázal, že až 76 percent mladých do 24 rokov už AI terapiu vyskúšalo alebo o nej uvažuje,“ priblížila Katarína Lukáčová z tímu kampane Viac ako dží-pí-tí.
Podľa jej slov je AI pre mladých ľahko dostupná, anonymná a rýchla. „Mnohí sa hanbia hovoriť o svojich pocitoch s niekým osobne, a preto siahnu po umelej inteligencii, ktorá je vždy pripravená odpovedať. Lenže AI nepozná kontext, emócie ani spôsob, ako s nimi narábať v ťažkých situáciách,“ zdôraznila Lukáčová.
Kampaň Viac ako dží-pí-tí bude mladým ľuďom od 1. do 6. decembra postupne vysvetľovať na sociálnych sieťach, prečo AI nie je vhodná na riešenie psychických problémov, kam smerujú dáta, ktoré ľudia píšu umelej inteligencii, i to, aký je rozdiel medzi empatickou odpoveďou človeka a algoritmu. Dozvedia sa tiež, že linku Viac ako ni(c)k tvoria skutoční ľudia, a uvidia, ako vyzerá reálna pomoc pri psychickej záťaži.
Súčasťou kampane budú aj príbehy mladých ľudí inšpirované reálnymi situáciami, interaktívne ankety, edukačné príspevky a výzva, aby mladí namiesto AI napísali človeku. „AI je skvelý nástroj, ale nie na všetko. Určite nie na psychické zdravie. To si zaslúži človeka, ktorý vie počúvať, chápať a reagovať individuálne,“ doplnili študenti. Ako zároveň dodali, kampaň nie je kritikou technológií, ale výzvou na zodpovedný a kritický prístup.
Ako informovala UKF, online kampaň pripravili študenti tretieho ročníka na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy v spolupráci s linkou dôvery Viac ako ni(c)k. Prebiehať bude priamo na facebookovej stránke linky dôvery, kde sa bude každý deň od 1. do 6. decembra postupne zverejňovať obsah kampane Viac ako dží-pí-tí.
Jej autori pripomínajú, že v súčasnosti mladí ľudia čoraz častejšie nahrádzajú skutočnú psychologickú podporu AI terapiou. „Podľa aktuálnych prieskumov ide o výrazne rastúci trend. Výskum platformy Hedepy z jari 2025, do ktorého sa zapojilo 380 respondentov zo Slovenska a z Česka, ukázal, že až 76 percent mladých do 24 rokov už AI terapiu vyskúšalo alebo o nej uvažuje,“ priblížila Katarína Lukáčová z tímu kampane Viac ako dží-pí-tí.
Podľa jej slov je AI pre mladých ľahko dostupná, anonymná a rýchla. „Mnohí sa hanbia hovoriť o svojich pocitoch s niekým osobne, a preto siahnu po umelej inteligencii, ktorá je vždy pripravená odpovedať. Lenže AI nepozná kontext, emócie ani spôsob, ako s nimi narábať v ťažkých situáciách,“ zdôraznila Lukáčová.
Kampaň Viac ako dží-pí-tí bude mladým ľuďom od 1. do 6. decembra postupne vysvetľovať na sociálnych sieťach, prečo AI nie je vhodná na riešenie psychických problémov, kam smerujú dáta, ktoré ľudia píšu umelej inteligencii, i to, aký je rozdiel medzi empatickou odpoveďou človeka a algoritmu. Dozvedia sa tiež, že linku Viac ako ni(c)k tvoria skutoční ľudia, a uvidia, ako vyzerá reálna pomoc pri psychickej záťaži.
Súčasťou kampane budú aj príbehy mladých ľudí inšpirované reálnymi situáciami, interaktívne ankety, edukačné príspevky a výzva, aby mladí namiesto AI napísali človeku. „AI je skvelý nástroj, ale nie na všetko. Určite nie na psychické zdravie. To si zaslúži človeka, ktorý vie počúvať, chápať a reagovať individuálne,“ doplnili študenti. Ako zároveň dodali, kampaň nie je kritikou technológií, ale výzvou na zodpovedný a kritický prístup.