Študenti univerzity navrhli pre Zvolen stojiská na komunálny odpad

Zvolen 7. mája (TASR) - Študenti Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) navrhli pre mesto Zvolen nové stojiská na komunálny odpad. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý s tým, že návrh vznikol ako výstup študentskej súťaže.



Dodal, že ju vyhlásila univerzita a mohli sa do nej prihlásiť skupiny zo študijného programu Dizajn nábytku a interiéru drevárskej fakulty. Týkalo sa to aj programu Ochrana a využívanie krajiny fakulty ekológie a environmentalistiky. "Súťaž vyhodnotila odborná porota zložená zo zástupcov mesta Zvolen a obidvoch fakúlt," objasnil s tým, že sa zapojilo 13 študentov z katedry dizajnu nábytku a interiéru a štyria študenti z katedry plánovania a tvorby krajiny. Pracovali v zmiešaných medziodborových tímoch.



Mesto má k dispozícii 13 študentských návrhov. Stojiská kreslili študenti v troch možnostiach pre tri typovo odlišné zóny. Beáta Slamková z odboru výstavby zvolenského mestského úradu uviedla, že pri nich počítajú s využitím recyklovaného materiálu aj so zeleňou. "Niektoré majú odomykanie na čip či osvetlenie," priblížila. Ich súčasťou budú informačné tabule s údajmi, aký odpad patrí do kontajnerov a ako ho správne triediť. Cieľom je mať jednotné stojiská pre každú zónu. "Iné budú v centre mesta, kde môžu mať modernejší a nápaditejší vzhľad. Inú podobu budú mať na sídliskách, kde už sú iné podmienky na ich umiestnenie a kde by nemali narúšať pohľad z okien bytov," vysvetlil vedúci odboru výstavby a životného prostredia zvolenskej radnice Maroš Hrádela. Podľa neho treťou lokalitou sú odľahlejšie časti mesta, akou je napríklad priehrada.



Do hodnotenia chce mesto zapojiť aj obyvateľov. "Najlepšie návrhy, ktoré by boli reálne cenovo a priestorovo, chceme potom ďalej pripravovať na uskutočnenie," doplnil primátor Vladimír Maňka.