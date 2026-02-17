< sekcia Regióny
Študenti UPJŠ opäť poskytujú Košičanom bezplatné právne poradenstvo
Autor TASR
Košice 17. februára (TASR) - Študentskú právnu poradňu opätovne otvorila Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v spolupráci s mestom Košice. Občania mesta tak majú možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti práva pod dohľadom skúsených advokátov. Informovala o tom hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.
Objednávky pre klientov budú prijímané do 30. marca alebo do naplnenia kapacity. „Hlavnou myšlienkou Študentskej právnej poradne je spojenie praktického vzdelávania študentov práva a pomoci osobám, ktoré majú právny problém a doposiaľ nevyhľadali pomoc profesionálneho advokáta z rôznych dôvodov. Poskytnutie pomoci pre klienta spočíva vo vypracovaní právnej analýzy jeho prípadu, súčasťou ktorej bude právny rozbor prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia,“ uviedla koordinátorka Študentskej právnej poradne Dominika Marčoková Becková.
Študenti prostredníctvom práce na reálnych prípadoch získavajú praktické skúsenosti a bližšiu predstavu o výkone právnického povolania. Naplánované stretnutia budú prebiehať v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na Kováčskej 30. Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v právnych oblastiach občianske právo, rodinné právo, pracovné právo a správne právo. Vylúčené sú právne analýzy v oblasti trestného práva.
Na stretnutie je potrebné objednať sa vopred buď telefonicky na čísle v kancelárii prvého kontaktu na Magistráte mesta Košice, alebo emailom na adrese dominika.beckova@upjs.sk. Vzhľadom na vysoký záujem sa odporúča rezervovať si termín čo najskôr.
„Odporúčame klientom, aby študentom poskytovali úplné a pravdivé informácie o ich právnom probléme a jasne formulovali otázky a problémy, ktoré by mali byť predmetom právnej analýzy,“ doplnila Marčoková Becková.
