Študenti v Prešove si Nežnú revolúciu pripomenú zapálením sviečok

Prešov 11. novembra (TASR) – Sériou podujatí si 30. výročie Nežnej revolúcie pripomenie Prešovská univerzita (PU) v Prešove. Tá si pre svojich poslucháčov pripravila besedy, výstavy, vedomostný kvíz, esejistickú súťaž, ocenenie vysokoškolákov rektorom či symbolické stretnutie študentov pri zapálení sviečok. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



V utorok 12. novembra sa na pôde Inštitútu filozofie Filozofickej fakulty (FF) uskutoční v čase od 14.00 h do 16.00 h neformálna beseda s názvom Filozofia v prelomovom období: Beseda pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a Medzinárodného dňa študentstva. Podľa Polačkovej ponúkne príležitosť porozprávať sa o spomienkach na novembrové udalosti s pracovníkmi inštitútu filozofie, ktorí vtedy pôsobili v Prešove a Prahe, ako aj o otázkach potenciálu a budúcnosti filozofie.



"V obdobnom čase bude v aule č. 103 prebiehať interaktívny vedomostný kvíz s názvom Čo vieš o slobode, v ktorej žiješ? Pripravil ho Inštitút edukológie a sociálnej práce FF. Po diskusii a kvíze sa následne o 16.00 h v Univerzitnej knižnici PU uskutoční vernisáž fotovýstavy Petra Kalenského, ktorá ponúkne výber fotografovaní zo zhromaždení v novembri a decembri 1989 v Prešove," uviedla Polačková.



V univerzitnej knižnici zároveň od 15. októbra do 17. novembra prebieha expozícia venovaná 30. výročiu pádu komunistického režimu v Poľsku s názvom Solidárne k slobode.



"V nedeľu 17. novembra sa rozhodli členovia študentskej časti akademických senátov PU zorganizovať symbolické stretnutie študentov s názvom Liberté? – Egalité? – Fraternité?, ktoré sa uskutoční o 20.00 h pri soche anjela v exteriéri Budovy Vysokoškolského areálu na Ul. 17. novembra. Študenti tam symbolicky zapália sviečky,“ povedala hovorkyňa univerzity.



Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva zároveň 18. novembra o 11.00 h odovzdá rektor PU Peter Kónya ocenenia vysokoškolským študentom PU.



"V daný deň bude taktiež v čase od 15.00 h do 16.30 h prebiehať beseda (Ne)Slobodné múzy: Kontroverzné postavenie umenia a estetiky v období totalitárnych režimov na Slovensku," doplnila Polačková.



Ďalšie tri diskusie súvisiace s Novembrom 89 sa uskutočnia v stredu 20. novembra.



Sériu besied uzatvorí v utorok 26. novembra diskusia s názvom Odkaz Nežnej revolúcie súčasnému človeku na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte PU v Prešove.



Sprievodnou akciou k novembrovým udalostiam je podľa Polačkovej esejistická súťaž: Demokracia a sloboda očami stredoškolákov. Súťaž určená študentom stredných škôl Prešovského a Košického kraja, ktorej organizátorom je Katedra bioetiky UNESCO a Inštitútu etiky a bioetiky FF, trvá od 1. októbra do 30. novembra.