Študenti vo Zvolene vyrábajú zimoviská pre drobné živočíchy
S aktivitou prichádzajú dobrovoľníci zo zvolenského občianskeho združenia Očami prírody.
Autor TASR
Zvolen 27. októbra (TASR) - V Strednej drevárskej škole vo Zvolene vyrábajú študenti v pondelok zimoviská pre drobné živočíchy. Neskôr ich umiestnia v mestských lokalitách. S aktivitou prichádzajú dobrovoľníci zo zvolenského občianskeho združenia Očami prírody. TASR o tom informovala jeho zakladateľka Denisa Záchenská.
Dodala, že cieľom je chrániť drobné živočíchy a zároveň vzdelávať mladých o význame biodiverzity v meste. Aktivita prebieha v pondelok v škole v rámci projektu s názvom Susedia prírody. Spája študentov, miestnu komunitu a obyvateľov sídlisk vo Zvolene. Spoločne vytvoria prostredie, kde majú svoje miesto ľudia i živočíchy. Okrem zimovísk chcú ďalej vyrábať vtáčie búdky, napájadlá pre drobné živočíchy. V teréne chcú inštalovať aj náučné tabule.
Podľa Záchenskej bude projekt pokračovať aj v spolupráci s obyvateľmi mesta, ktorých chcú zapojiť ako dobrovoľníkov. „Nielenže nám pomôžu vybrať najlepšie lokality na umiestnenie vyrobených prvkov pre živočíchy, ale budú aj kontrolovať ich stav,“ zdôraznila. Záujemcovia, ktorí by chceli mať prvky pri bytovom dome, môžu kontaktovať občianske združenie na sociálnych sieťach.
Ako ďalej uviedla, okrem konkrétnej pomoci prírode chcú verejnosti ukázať i výhody, ktoré biodiverzita prináša. „Od lepšej mikroklímy, cez krajšie prostredie až po dobrý pocit z toho, že pomáhame životu okolo nás,“ konštatovala s tým, že to bude s pomocou náučných tabúľ osadených pri jednotlivých vyrobených prvkoch. Projekt financujú z prostriedkov Európskeho zboru solidarity.
Zvolenské občianske združenie Očami prírody spája ľudí, ktorí svojimi aktivitami inšpirujú a prispievajú k ochrane životného prostredia. Snažia sa redukovať tvorbu odpadu, vyhýbajú sa kupovaniu plastov a o svojich činnostiach informujú verejnosť. Pravidelne organizujú verejné akcie, ktoré sa zameriavajú na čistenie prírody. Poukazujú tiež na miesta, kde odpad nemá čo hľadať, a prednášajú o témach, ktoré sa týkajú životného prostredia.
