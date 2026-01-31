Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Študenti vysokých škôl sa môžu prihlásiť do súťaže Akademický Prešov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách. V poradí 60. ročník súťaže sa uskutoční v dňoch 27. apríla až 1. mája.

Autor TASR
Prešov 31. januára (TASR) - Študenti vysokých škôl sa môžu prihlásiť do súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov (AP). Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách. V poradí 60. ročník súťaže sa uskutoční v dňoch 27. apríla až 1. mája. TASR o tom informoval šéfdramaturg festivalu AP Miron Pukan.

V kategórii Literárna tvorba (poézia, próza, esej) sa prijímajú ucelené texty (maximálne sedem básní a 10 strán prozaického textu), prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Príspevky je potrebné poslať elektronicky na marta.souckova@unipo.sk najneskôr do 20. apríla 2026.

Súťažná kategória Študentské divadlo poskytuje priestor na realizáciu divadelnej kreativity v širokom žánrovom spektre vrátane subkategórie inojazyčných divadelných produkcií slovenských vysokoškolákov a vysokoškoláčok. Súbory by mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškolskí študenti a vysokoškolské študentky. Prihlášky je potrebné poslať elektronicky na miron.pukan@unipo.sk najneskôr do 31. marca 2026.

V kategórii Umelecký preklad sa prijíma originálne znenie a preklad uceleného umeleckého textu, nie úryvku z románu, novely či iného dlhšieho prozaického diela, ktorý doteraz nevyšiel v slovenskom preklade ani nebol dosiaľ do slovenčiny preložený (próza maximálne 10 strán, poézia maximálne 100 veršov). Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského, ukrajinského a ruského jazyka do slovenčiny a zo slovenského do ukrajinského jazyka. Príspevky je potrebné poslať elektronicky na barbora.petrasova@smail.unipo.sk najneskôr do 15. apríla 2026.

V kategórii Krátky film je možné súťažiť s amatérskym filmom bez tematického a žánrového obmedzenia s približnou dĺžkou osem minút. Jeho autormi by mali byť minimálne z polovice vysokoškolskí študenti a vysokoškolské študentky. Príspevky je potrebné poslať elektronicky na lenka.regrutova@unipo.sk do 15. apríla 2026.

Súťažne sa môžu na AP zúčastniť všetci študenti a študentky slovenských vysokých škôl, okrem múzických vysokých škôl, a výberovo, so zameraním na umelecký experiment, aj stredoškolskí študenti. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia odbornej poroty, tvorivé dielne a prezentácia víťazných prác.

Hosťami festivalu budú slovenské a zahraničné profesionálne divadelné súbory, teatrológovia, spisovatelia a predstavitelia ďalších umenovedných disciplín. Prihlášky sú dostupné na webovej stránke AP.

Súťaž vyhlasujú rektorát Prešovskej univerzity v Prešove a občianske združenie AP. Podporujú ho Fond na podporu umenia, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Fond na podporu umenia, Poľský inštitút Bratislava a mesto Prešov.
