Oravský hrad predstaví študentské práce s tematikou Upíra Nosferatu

Oravský Podzámok 17. júna (TASR) – Návštevníci Oravského hradu si môžu do konca augusta prezrieť výstavu študentských grafických prác pod názvom Upír Nosferatu, ktorú nainštalovali v Citadele. Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava ju pripravilo v spolupráci so Spojenou strednou umeleckou školou v Nižnej nad Oravou. Informovala o tom riaditeľka múzea Mária Jagnešáková.



Ako dodala, ide už o druhú spoločnú výstavu študentov spojenej umeleckej školy na Oravskom hrade. Je venovaná 100. výročiu sfilmovania nemého čiernobieleho hororového príbehu Nosferatu - Symfónia hrôzy, ktorý vychádza z románu Drakula. V roku 1922 použil nemecký režisér Fridrich Wilhelm Murnau skalnú pevnosť Oravského hradu ako filmovú kulisu.



Výstava diel podľa riaditeľky prináša prienik do fantázie študentov. Pozostáva z kolekcie viac než 40 grafických prác, ktorého jadro tvorí filmový grafický plagát. "Vizuál predáva, preto je veľmi dôležité mať okrem zaujímavého obsahu aj údernú grafiku. Príťažlivé námety, zaujímavé grafické riešenia, zapamätateľný rukopis, vizuálne a funkčné spracovanie, to všetko v sebe zahŕňa grafický dizajn, ktorému sa študenti venujú," povedala Jagnešáková.