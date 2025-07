Študenti z B. Bystrice aj v tomto roku vycestujú do čínskeho Shenyangu

Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Spolupráca Banskej Bystrice a čínskeho mesta Shenyang, ktorej základy položili v roku 2016, výrazne napreduje. Konštatovali to zástupcovia delegácie z Liaoningskej univerzity tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu, ktorých aktuálne hostí Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (FZ SZU) so sídlom v Banskej Bystrici. Informoval o tom v pondelok na sociálnej sieti primátor Ján Nosko.



Dôkazom je nielen činnosť Konfuciovej učebne, ktorá je aktívna v rámci FZ SZU, ale prínosom sú najmä študentské výmeny. Podľa dekanky fakulty zdravotníctva Beáty Frčovej po vlaňajšej úspešnej výmene 14 študentov vycestujú aj v tomto akademickom roku ďalší 14 študenti zo Slovenska do Shenyangu.



„V diskusii s členmi delegácie som ocenil, že práve dlhoročná spolupráca oboch vysokých škôl aj v oblasti tradičnej čínskej medicíny a jej aplikácie v európskom kontexte, môže byť jedinečným príkladom dobrej praxe nielen v rámci Slovenska, ale dokonca v stredoeurópskom priestore,“ konštatoval Nosko, ktorý čínsku delegáciu privítal na pôde historickej radnice a verí, že spolupráca v oblasti zdravotníctva, vzdelávania i športu sa bude naďalej úspešne rozvíjať.