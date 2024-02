Študenti z Prešova získajú prax v piešťanskom rehabilitačnom centre

Prešov 27. februára (TASR) - Zlepšovanie kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti fyzioterapie, ako aj získavanie poznatkov a praxe v neurorehabilitačnom centre umožní spolupráca Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, zastúpenej fakultou zdravotníckych odborov (FZO) a rehabilitačného centra Adeli Medical Center. Vyplýva to z memoranda, ktoré podpísali v utorok v Prešove.







Ako povedala dekanka FZO Štefánia Andraščíková, vďaka tejto spolupráci sa im otvárajú nové možnosti, ako pripraviť študentov na výzvy v profesionálnom živote. "Je to pre nich príležitosť, aby sa učili priamo od popredných odborníkov a boli vystavení najnovším metódam a technológiám v rehabilitácii," uviedla.



Memorandum je podľa výkonnej riaditeľky a správkyne Nadácie Adeli Zuzany Cyprichovej základom pevných vzťahov s univerzitou. "Vytvárajú sa predpoklady, že naše medzinárodné rehabilitačné centrum sa môže stať prvým zamestnávateľom absolventov FZO," povedala.



Podľa Claudie Poidock z rehabilitačného centra rovnako ako ostatné zariadenia na Slovensku aj oni pociťujú nedostatok fyzioterapeutov. "Je veľmi veľa pacientov, ktorí potrebujú pomoc, čo sa týka fyzioterapie, či už sú to pacienti po cievnych mozgových príhodách, rôzne polytraumy, rôzne úrazy mozgu, je ich stále viac a viac. Čiže adekvátne k tomu, aby sme naozaj vedeli všetkým pomôcť, potrebujeme veľmi veľa fyzioterapeutov," doplnila.



Okrem vzdelávacích príležitostí darovalo rehabilitačné centrum fakulte aj prístroj v hodnote takmer 21.500 eur, určený na výučbu a prax študentov fyzioterapie. Prístroj kombinujúci fyzický tréning s virtuálnou realitou je zameraný na zlepšenie jadrového tréningu, rovnováhy a neurorehabilitácie pacientov.



"Používa sa pri všetkých ochoreniach, ktoré akýmkoľvek spôsobom postihujú rovnováhu. To znamená, či už sú to centrálne príčiny mozgu, poranenia, úrazy, nedokrvenia, čiže cievne mozgové príhody, ale aj všetky afekcie, ktoré môžu postihnúť akýmkoľvek spôsobom rovnovážny aparát," priblížil neurológ a externý pedagóg FZO Jozef Pribula.