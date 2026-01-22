< sekcia Regióny
Študenti z STU obhajovali semestrálne práce zamerané na Medený hámor
Banská Bystrica 22. januára (TASR) - Historická radnica v Banskej Bystrici hostila vo štvrtok druhé odborné fórum pre Medený hámor. Mladí urbanisti, architekti a dizajnéri Fakulty architektúry a dizajnu (FAD) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave obhajovali pred zástupcami z radov odbornej verejnosti svoje semestrálne práce zamerané na revitalizáciu areálu a širšieho okolia technickej pamiatky Medeného hámra. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Medený hámor bol druhý najstarší veľkovýrobný podnik na území Slovenska, ktorý fungoval nepretržite 500 rokov a ktorý sa mohol pochváliť nejednou inováciou a svetovými patentmi. Niekoľko objektov sa zachovalo, z iných zostali len torzá. Niektoré mesto v roku 2021 nadobudlo do svojho vlastníctva aj s prislúchajúcimi pozemkami a podniká kroky na ich záchranu. Jeho cieľom je postupne a citlivo obnovovať historický areál Medeného hámra.
„Vďaka dotácii vo výške 450.000 eur, ktorú sme vlani získali z Fondu na podporu cestovného ruchu, prejde rekonštrukciou strecha na objekte dielní a vytvoríme zázemie pre návštevníkov a organizátorov podujatí. Do mestských objektov by sme chceli časom presunúť a rozvinúť aktuálnu Thurzo-Fugger zážitkovú expozíciu. Teší ma, že Medený hámor sa pravidelne dostáva aj na akademickú pôdu, pretože výstupy študentov môžu priniesť zaujímavé inšpirácie a nové pohľady na naše úsilie o kvalitnú revitalizáciu vzácneho areálu,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Medený hámor vlani navštívili študenti z FAD STU, ktorí sa zamerali na objekty hiartov a dielní. Zadaním semestrálnej práce v aktuálnom zimnom semestri bolo navrhnúť a vytvoriť atraktívny multifunkčný areál kultúrno-kreatívneho centra, ktorý budú môcť denne využívať Banskobystričania i návštevníci. Súčasťou zadania bolo aj riešenie širšieho urbanistického celku s prepojením verejných priestorov.
„Všetky diela, ktoré budú prezentované na výstave CUPRUM: Ruda v procese, boli vytvorené v rámci vertikálneho ateliéru Data[LAB] na FAD STU. Zámerom bolo preskúmať možnosti architektonickej a urbanistickej revitalizácie areálu a prepojiť návrhy s produktovým dizajnom rozšíreným o digitálnu vrstvu interakcie. Realizácia spravidla neprebieha súčasne, preto každý návrh a prvok výstavy by mal byť schopný samostatne sprostredkovať časť príbehu Medeného hámra, ale zároveň fungovať ako súčasť celku,“ doplnil Vladimír Hain z STU.
Cieľom vertikálnych ateliérov je príprava študentov nielen na obhajoby vlastných ateliérových a záverečných prác, no najmä príprava na architektonickú prax a prezentácie projektov v multidisciplinárnej spolupráci pred samosprávou, investormi, odbornou či laickou verejnosťou.
