Študenti z Vysokých Tatier uspeli na gastro súťaži v Turecku

Vysoké Tatry 9. apríla (TASR) - Medzinárodná kuchárska súťaž Gastro Erasmus 2025, ktorá sa konala uplynulý víkend v tureckom Manavgate, priniesla historický úspech Strednej odbornej škole (SOŠ) hotelovej v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Informoval o tom riaditeľ školy Pavol Hudáček. Na súťaži sa stretlo 146 talentovaných študentov z 15 krajín Európy.



„Cieľom súťaže je maximalizovať zručnosti účastníkov a poskytnúť im platformu na medzinárodné porovnanie schopností. Podujatie dokázalo spojiť gastronómiu, kultúru a európskeho ducha v atmosfére zdravej súťaživosti a veľkého nadšenia,“ podotkol Hudáček. Spolu s majstrom odbornej výchovy Marekom Pajerom priviedli do súťaže troch študentov kuchárskeho odboru Viktóriu Orolínovú, Jozefa Babušu a Lukáša Hovanca. Ich nasadenie, technika a vášeň pre kulinárske umenie boli ocenené štyrmi zlatými medailami.



O víťazoch rozhodovala medzinárodná porota zložená z renomovaných odborníkov na gastronómiu z Bulharska, Švédska, Turecka a Veľkej Británie. Posudzovali jedlá na základe chuti, techniky práce, kreativity, estetiky a prepojenia s kultúrnym dedičstvom.



„Babuša získal hlavnú pozornosť v kategórii 'hlavné jedlo'. Svoje sous vide jahňacie kotlety v panko strúhanke so slovenskými džatkami, obohatenými bylinkovým maslom a redukciou mäsového jus, pripravil s takou precíznosťou a chuťovou vyváženosťou, že mu porota jednohlasne udelila dokonalé skóre 100 bodov. Tento ohromujúci výkon mu priniesol nielen zlatú medailu, ale aj titul absolútneho víťaza kategórie. Navyše, ako jediný účastník získal špeciálne ocenenie od executive šéfa - gravírovanú šabľu so svojím menom,“ uviedol Hudáček.



Orolínová v kategórii „jedlá z rýb“ získala ocenenie za roládu zo sumca, podávanú s restovaným zemiakovými variáciami a limetkovou omáčkou. Zároveň má titul absolútnej víťazky v danej kategórii. Hovanec triumfoval v kategórii „cestoviny“ so svojimi domácimi raviolami plnenými bryndzou a slovenskými lesnými hubami na smotanovo-cesnakovej omáčke. Slovenskí študenti predviedli svoju súhru aj v tímovej kategórii, kde pripravili trojchodové menu. „Odborníci ocenili prepracované technické detaily, vysokú estetiku a harmonické chute menu, čo im prinieslo zlaté pásmo a tretie miesto spomedzi 23 súťažných tímov,“ dodal riaditeľ.



Účasť na Gastro Erasmus 2025 bola podľa neho nielen o kulinárskom súperení, ale aj o budovaní medzinárodných vzťahov a zdieľaní kultúr či zážitkov. Riaditeľ zhodnotil, že žiaci skvele reprezentovali školu, Slovensko i región. „Tento úspech je dôkazom kvality a nadšenia, ktoré do výučby vkladáme a tiež obrovským povzbudením. Nie je to len o medailách, ale aj o rozvoji ich osobnosti a medzikultúrnych skúsenostiach,“ uzavrel Hudáček.