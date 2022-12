Študenti zo Spiša rozvíjajú podnikateľský nápad v reálnom prostredí

Spišská Nová Ves 18. decembra (TASR) – Študenti stredných a vysokých škôl zo Spiša rozvíjajú svoj podnikateľský nápad v reálnom prostredí. Deje sa tak v rámci programu iNOVEum, iniciatívy, ktorá sa datuje od roku 2017 v spolupráci medzi neziskovým združením Rozbehni sa a najväčším zamestnávateľom na Spiši. Komunikačná expertka združenia Rozbehni sa Kristína Brežná Lorková uviedla, že tento ročník programu bol časovo mimoriadne náročný.



"Namiesto štyroch mesiacov sme všetko stihli v podstate za dva, študenti sa viac stretávali osobne, aj formou ´heketónov´. Na nich rozbiehali svoj biznis model, premýšľali o realizácii zákazníckeho prieskumu, o širšom zmysle svojich projektov a o ich internetovej i osobnej prezentácii pre čo najširšiu verejnosť," objasnila Brežná Lorková.



V tomto roku na podporu študentských nápadov vyčlenila spoločnosť stovky eur zo svojho nadačného fondu, kam odvádza dve percentá z korporátnej dane z príjmu za predošlý rok. "Myšlienku iNOVEa sme po pandemickej prestávke chceli oživiť. Veľmi nám záleží na tom, aby v regióne Spiša dostali podnikaví mladí ľudia možnosti rozvíjať svoj talent a schopnosti a aby v domovskom regióne napokon aj zostali žiť a pracovať," upozornil riaditeľ závodu na výrobu kompresorov Tomáš Kandra.



Z 32 ideí sa po úvodnom výbere počet znížil na 19 a najlepších sedem tímov z Popradu a Spišskej Novej Vsi sa predstavilo pred odbornou komisiou na pôde závodu. Študenti prezentovali napríklad "oversize" oblečenie, kapsulový šatník na mieru s odevmi zo second handov, úvod do kryptomien pre začiatočníkov či softvér na výučbu strojopisu s automatizovanou kontrolou a opravou. Medzi najlepšími boli aj neroztrhnuteľné šnúrky do hokejových korčúľ, školská požičovňa pomôcok, ale aj školský bufet s predajom občerstvenia.