Študentka, ktorú postrelil inštruktor, bude stabilnou členkou polície
30. januára
Považská Bystrica 30. januára (TASR) - Michale Hozákovej, bývalej študentke Akadémie Policajného zboru, ktorú pred viac ako tromi rokmi postrelil inštruktor počas výcviku a následne zostala pripútaná na invalidnom vozíku, chce považskobystrická radnica zvýšiť úväzok na mestskej polícii. Michaela pracuje na mestskej polícii už dva mesiace. Na starosti má kamerový systém. Informoval o tom primátor Karol Janas.
Michaela podľa neho výborne zapadla do kolektívu mestských policajtov, s jej prácou sú spokojní. Dohodli sa, že jej zvýšia pracovný úväzok tak, aby bola stabilným členom mestskej polície. Potrebná je k tomu zmena organizačného poriadku mestskej polície, ktorú budú mestskí poslanci schvaľovať v marci.
„Keď sme ju prijímali na mestskú políciu, museli sme debariérizovať niektoré priestory, aby sa cítila pohodlne a nemala problémy. Mestskí policajti sa toho chytili sami a práce urobili svojpomocne. Jej príbeh všetci poznali a tešili sa, že medzi nich príde. Zatiaľ pôjde Michaela na polovičný úväzok. V prípade jej záujmu sme pripravení ho ešte zvýšiť,“ doplnil primátor.
„Zatiaľ mám dohodu na desať hodín týždenne, chodím sem na dve hodiny denne. Pomocou kamerového systému monitorujem Považskú Bystricu, riešim rôzne priestupky, dohľadávam situácie. S prácou som spokojná, našla som sa v tom. S primátorom riešime zvýšenie môjho úväzku, chcem sa posunúť ďalej,“ povedala Hozáková.
Ako dodala, teší ju, že mesto jej ponúklo pozíciu koordinátorky projektu Mesto bez bariér. Rada pomôže debariérizovať Považskú Bystricu a pomáhať tak ľuďom s postihnutím a starším.
„Keď som bola zdravá, vôbec som nevnímala nejaké bariéry. Až keď som zostala na vozíku, začala som si všímať veci, ktoré som predtým vôbec nevidela. Chodím po meste a už poznám miesta, kam sa nedá dostať bez pomoci,“ doplnila.
