Študentky skrášlili košický park, projekt ocenili aj medzinárodne

Košice 3. novembra (TASR) - Skrášlenie historického parku košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) priniesol dobrovoľnícky projekt Strednej odbornej školy (SOŠ) beauty služieb v Košiciach. Zameraný je na revitalizáciu lavičiek, pričom študentky spolu so záhradníkmi nemocnice vytvorili aj bylinkový záhon.



Projekt nazvaný Nielen lieky liečia získal prvé miesto v októbrovom národnom kole oceňovania Angažovaná škola v kategórii stredných škôl, ktoré vyzdvihuje výnimočné príklady výchovy k dobrovoľníctvu v školskom prostredí. Zároveň bol vyhodnotený ako najlepší projekt aj v rámci medzinárodného oceňovania Regional Service Learning Award v regióne strednej a východnej Európy. Do medzinárodného kola sa prihlásilo 129 projektov a do finále bolo vybraných 34 z nich.



Cieľom aktivít košickej SOŠ bolo revitalizovať park nemocnice a vytvoriť v ňom pokojné oázy, kde môžu načerpať sily nielen pacienti a zdravotníci, ale aj ich príbuzní a návštevníci nemocnice. Projekt podľa školy trval dva roky a stále pokračuje. Stredoškoláčky realizovali kreatívnu premenu lavičiek. "Najprv sme si hľadali inšpirácie netradičných lavičiek na internete. Nakoniec sme sa rozhodli pre prírodné motívy, rôzne rastliny a zvieratá. Každá lavička má aj peknú motivačnú myšlienku," priblížila vo videoprezentácii študentka SOŠ Jana Sitarčíková.



Oceňovanie s názvom "Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt" je zamerané na zdôraznenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. Hlavným organizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Košická SOŠ beauty služieb sa stala národným víťazom aj v roku 2021. Vyučovacia stratégia service learning prepája klasické vyučovanie s potrebami reálneho života prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.