Študentom SPU v Nitre pomáha pri vzdelávaní interaktívna učebňa
Autor TASR
Nitra 16. januára (TASR) - Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre môžu pri vzdelávaní využívať interaktívnu učebňu, ktorú tvorí vzorová výsadba záhradníckych plodín. Vznikla na Ústave záhradníctva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
Podľa SPU učebňa prepája reálne výsadby s novými učebnicami a prináša študentom aj návštevníkom moderný spôsob objavovania rôznych zaujímavostí o rastlinách. „Umožňuje učiť sa prostredníctvom skúseností, čím prirodzene spája teóriu s praxou. Reálna výsadba pozostáva z vybraných druhov zelenín, koreninových rastlín a ovocných druhov, ktoré priebežne spolu so študentmi záhradníctva dopĺňame a rozvíjame,“ uviedla SPU.
Každá rastlina v interaktívnej záhrade má svoj unikátny QR kód. Po jeho nasnímaní získa študent z online učebnice prehľadné informácie o taxónoch, druhoch, odrodách, ich charakteristických znakoch, vývojových štádiách aj technológii pestovania. „Nechýba ani fotografický materiál a odkazy na najnovšie vedecké štúdie,“ uviedla Ivana Mezeyová z SPU.
