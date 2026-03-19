< sekcia Regióny
Študentské firmy predstavia v Trenčíne svoje podnikateľské nápady
Podujatie podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a partneri veľtrhu.
Autor TASR
Trenčín 19. marca (TASR) - Študentské firmy z Trenčianskeho, Banskobystrického i Žilinského kraja vo štvrtok v Trenčíne predstavia svoje podnikateľské nápady. Najlepší školáci z regionálneho kola 31. ročníka Veľtrhu podnikateľských talentov postúpia do celoslovenského kola súťaže. TASR o tom informovala nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko.
Svoje podnikateľské nápady v Trenčíne odprezentujú študenti zo stredných škôl z Banskej Bystrice, Krupiny, Dubnice nad Váhom, Liptovského Mikuláša, Námestova, Nového Mesta nad Váhom, Partizánskeho, Považskej Bystrice, Tisovca, Trenčína i Žiliny. Na veľtrh prídu s projektmi zázvorových shotov, termosky s inteligentným displejom, ktorý zobrazuje teplotu nápoja, lokátora pre mobilné telefóny v podobe kľúčenky, ekologických podpaľovačov z včelieho a recyklovaného vosku i prírodnej vône z včelieho vosku.
Študentské firmy svoje projekty zamerali i na funkčné cukríky, edukačnú matematickú hru, prírodný šampón a kondicionér so zederachom indickým, hru na podporu duševnej pohody, UV čistič povrchu mobilných telefónov, hrejivý voňavý vankúšik, čajové a kávové sety, poskytovanie gastronomických a cateringových služieb, korálkové náhrdelníky a personalizované vonné sviečky.
„Možnosť prihlásiť sa na súťaž mali všetky školy, ktoré realizujú v školskom roku 2025/2026 študentskú firmu v rámci vzdelávacieho programu JA Slovensko - Aplikovaná ekonómia. Veľtrh je súčasťou najväčšieho podnikateľského festivalu v Európe - Gen-E,“ uviedla organizácia.
V aktuálnom školskom roku JA Slovensko organizuje tri regionálne postupové kolá, prvé sa konalo v utorok (17. 3.) v Trnave, druhé bude vo štvrtok v Trenčíne a tretie 24. marca v Košiciach. Z každého regionálneho kola postúpia najlepšie študentské firmy, ktoré budú reprezentovať svoj región na národnom finále v Bratislave 28. apríla. Víťazná študentská firma z národného finále v kategórii Company of the Year Competition bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom finále Gen-E v Rige v Lotyšsku, ktoré sa uskutoční 7. až 10. júla.
