Študentské satelity otestovali raketou na letisku v Bidovciach

Bidovce 26. apríla (TASR) - Študenti stredných škôl v piatok na letisku v Bidovciach v okrese Košice-okolie otestovali vlastnoručne zostrojené satelity pred národným finále súťaže CanSat pod záštitou Európskej vesmírnej agentúry (ESO). Raketa s hybridným pohonom na báze plynu vyniesla ich satelity do výšky približne jeden kilometer, kde sa následne uvoľnili z nosiča a s pomocou padáka a GPS sa vrátili na zem.



Hlavným zadaním pre študentov bolo podľa organizátorov vyrobiť satelit veľký ako plechovka a zmestiť doň napájanie, senzory aj komunikačný systém. Ten musel po vynesení do výšky jedného kilometra vykonať vedecký experiment alebo demonštráciu technológie, bezpečne pristáť a analyzovať zozbierané údaje. Počas letu a pristátia zbieral každý satelit dáta a komunikoval s pozemnou stanicou, ktorú si tímy samostatne pripravili a riadili ju.



Povinnou primárnou misiou bolo vysielať a zbierať údaje o teplote a tlaku vzduchu aspoň raz za sekundu prostredníctvom rádiovej komunikácie. Sekundárna misia bola otvorená voľbe študentov, mohol to byť napríklad systém autonómneho pristávania či analýza zemskej atmosféry. Organizátorom súťaže CanSat je Slovenská vesmírna kancelária v spolupráci aj s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.



"Okrem toho, že súťaž rozširuje povedomie o možnostiach vesmírneho sektora medzi študentmi stredných škôl a mladými ľuďmi na Slovensku, zároveň demonštruje, že vesmírny sektor je perspektívnou oblasťou, v ktorej je možné sa rozvíjať a uplatniť. Tento pilotný ročník súťaže predstavuje aj výsledok spolupráce Východoslovenského vesmírneho klastra, kedy väčšina organizátorov patrí medzi jeho hlavných signatárov," uviedol prorektor TUKE Juraj Gazda. V rámci súťaže vyzdvihol funkciu lokálnych mentorov a pedagógov.



Do testu v Bidovciach sa zapojili stredoškolské tímy zo Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej v Prešove, Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove a Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Rožňave.



"Projekt je zaujímavý už svojou komplexnosťou, keďže si študenti môžu vyskúšať vytvoriť zariadenie, ktoré bude merať ľubovoľné veličiny, spracovávať odmerané veličiny a odosielať ich prostredníctvom rádiového signálu do ďalšieho zariadenia, ktoré bude vizualizovať získané veličiny," priblížil Pavol Pavlanin, učiteľ odborných elektrotechnických predmetov zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej. Vyzdvihol prínos súťaže, keďže si v rámci nej študenti posilnia svoje odborné zručnosti aj mäkké zručnosti.



"Súťaž CanSat poskytuje študentom praktické skúsenosti v oblasti leteckého inžinierstva, projektového manažmentu a tímovej práce. Tento projekt podporuje kreativitu a inováciu v oblasti vesmírnych technológií," uviedol Andreas Truls, výkonný riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.