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Študentské tímy sa predstavili na pretekoch v úspornej jazde
Na štarte tohtoročného podujatia sa stretli študentské tímy z Európy, Afriky a Blízkeho východu.
Autor TASR
Trnava 30. júna (TASR) - Slovenské študentské tímy sa predstavili na medzinárodných pretekoch v úspornej jazde Shell Eco-marathon Poland 2026. Študenti zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave prekonali svoje minuloročné výsledky. Preteky absolvoval aj tím zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V mene zúčastnených tímov o tom informoval Tomáš Kočí.
Na štarte tohtoročného podujatia sa stretli študentské tímy z Európy, Afriky a Blízkeho východu. Ich úlohou bolo navrhnúť, skonštruovať a odjazdiť vozidlo, ktoré prejde čo najväčšiu vzdialenosť na jeden liter paliva alebo jednu kilowatthodinu elektrickej energie.
Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave sa do súťaže zapojila už po desiatykrát. „Pred pretekmi sme si dali za cieľ prekonať 200 kilometrov na kilowatthodinu pri prototype a 40 kilometrov pri Urban Concepte. To, že sa nám podarilo prekonať obe méty, je pre nás potvrdením, že práca na úpravách vozidiel mala zmysel,“ ozrejmil kapitán trnavského tímu Markus Lompart. Prvý cieľ prekonali o 82 kilometrov, druhý o deväť kilometrov.
Tím zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa predstavil v kategórii benzínových prototypov. So svojím vozidlom prešiel 330 kilometrov na jeden liter paliva. Výsledky regionálnych pretekov sa po prvý raz započítavali do kvalifikácie na svetový šampionát, ktorý sa uskutoční v roku 2027 v katarskej Dauhe.
Na štarte tohtoročného podujatia sa stretli študentské tímy z Európy, Afriky a Blízkeho východu. Ich úlohou bolo navrhnúť, skonštruovať a odjazdiť vozidlo, ktoré prejde čo najväčšiu vzdialenosť na jeden liter paliva alebo jednu kilowatthodinu elektrickej energie.
Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave sa do súťaže zapojila už po desiatykrát. „Pred pretekmi sme si dali za cieľ prekonať 200 kilometrov na kilowatthodinu pri prototype a 40 kilometrov pri Urban Concepte. To, že sa nám podarilo prekonať obe méty, je pre nás potvrdením, že práca na úpravách vozidiel mala zmysel,“ ozrejmil kapitán trnavského tímu Markus Lompart. Prvý cieľ prekonali o 82 kilometrov, druhý o deväť kilometrov.
Tím zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa predstavil v kategórii benzínových prototypov. So svojím vozidlom prešiel 330 kilometrov na jeden liter paliva. Výsledky regionálnych pretekov sa po prvý raz započítavali do kvalifikácie na svetový šampionát, ktorý sa uskutoční v roku 2027 v katarskej Dauhe.