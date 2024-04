Študentskú ulicu zapíšu do zoznamu pamätihodností mesta Trnava

Trnava 30. apríla (TASR) - Pod poradovým číslo 184 zapíšu do zoznamu pamätihodností mesta Trnava zástavbu Študentskej ulice. Rozhodli o tom poslanci na utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva na návrh odboru územného rozvoja a koncepcií (OÚRK) Mestského úradu v Trnave.



Urbanistická štruktúra dnešnej Študentskej ulice a jej okolia vychádza z územného plánu brnianskeho architekta a urbanistu Iva Beneša z roku 1920, ktorý mesto Trnava prijalo do platnosti v roku 1921 a autor lokalitu označil ako Nové mesto.



Študentská ulica je podľa OÚRK v meste jediným skutočným moderným mestským bulvárom so zachovanou pôvodnou urbanistickou štruktúrou, reprezentujúcou medzivojnové a rané povojnové územné plánovanie. Okrem urbanistickej hodnoty je samotná zástavba nositeľom architektonickej hodnoty, ako súboru stavieb, tak aj individuálnej. Komplex stavieb je navyše doplnený o kontextuálne dobové umelecké diela. Zápis v zozname pamätihodností zabezpečí základnú ochranu existujúceho pamiatkového fondu a predišlo sa jeho ďalšiemu znehodnocovaniu.