Študentský festival Orfeus vzdáva poctu skladateľovi V. Bokesovi

Bratislava 16. mája (TASR) - Študentský festival súčasnej hudby Orfeus, ktorý organizuje Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, bude v hlavnom meste pokračovať od 19. do 23. mája. V poradí 24. ročník podujatia ponúka rozmanité koncerty a vzdáva poctu slovenskému skladateľovi a pedagógovi Vladimírovi Bokesovi. TASR o tom za organizátorov informovala Diana Pokorná.



Aktuálny ročník je venovaný pamiatke profesora Vladimíra Bokesa (1946 - 2024), významného slovenského skladateľa a dlhoročného pedagóga VŠMU. „Jeho rozsiahla tvorba zahŕňa orchestrálne, komorné, vokálne aj scénické diela,“ uvádzajú organizátori festivalu k pedagógovi, ktorý ovplyvnil niekoľko generácií slovenských skladateľov, mnohí z nich sa podieľali aj na vzniku a formovaní festivalu Orfeus.



„Je jedinečný najmä tým, že ponúka pohľad do tvorivého sveta nastupujúcej generácie skladateľov a interpretuje ho v neformálnom, no vysoko kvalitnom akademickom prostredí. Divákov čaká dramaturgicky odvážny a žánrovo pestrý výber diel, ktoré odzrkadľujú súčasné výzvy a estetiku mladých tvorcov,“ hovorí o festivale jeho riaditeľ, skladateľ a pedagóg Marián Zavarský. Dodáva, že každý z koncertov predstavuje nové kompozície, z ktorých prevažná väčšina bude mať na festivale premiéru.



Prvý koncert Orfeus Cathedralis zaznel začiatkom mája v Katedrále sv. Martina a ponúkol organové diela študentov spolu s Bokesovým Prelúdiom a fúgou op. 37. V pondelok (19. 5.) sa v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU uskutoční Orfeus Chamber s komornou tvorbou pod taktovkou študenta dirigovania Ervina Romana Fulmeka. Spevácky zbor Cantiamo VŠMU pod vedením študentiek dirigovania s vokálnou tvorbou študentov sa predstaví na koncerte 21. mája. O deň neskôr bude dvorana dejiskom Orfeus Hommage á Bokes s klaviristkou Katarínou Paľovou, ktorá predvedie kompozíciu pre klavír sólo od Bokesa. Súčasťou večera bude diskusia o jeho odkaze. Na elektroakustickú tvorbu študentov bude zameraný Orfeus Elektroakustik (23. 5.) v A4 - priestore súčasnej kultúry.



„Navštíviť ktorýkoľvek koncert festivalu znamená byť pri zrode novej hudby, zažiť kreatívne experimenty, dotknúť sa umenia v jeho najaktuálnejšej podobe a vstúpiť s ním do dialógu,“ poznamenávajú organizátori festivalu s tým, že jeho koncerty nie sú len umeleckým zážitkom , ale aj „výpoveďou mladej generácie o svete, v ktorom žije a tvorí“.