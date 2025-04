Študentský parlament a mesto Senica podpísali memorandum o spolupráci

Senica 11. apríla (TASR) - Mesto Senica podpísalo memorandum o spolupráci so študentským parlamentom na piatkovom stretnutí študentských rád senických stredných škôl v budove DAV v Senici. Deklaruje spoluprácu medzi mestom a študentmi, ktorá má v Senici viac ako dvadsaťročnú tradíciu.



„Vnímam, že sa stále hovorí, že študenti sú naša budúcnosť, ale sú najmä naša prítomnosť, a preto je dôležité s nimi rozprávať o ich potrebách,“ priblížil pre TASR primátor mesta Martin Džačovský. Doplnil, že ak mesto bude spĺňať potreby, ktoré dnes mladí ľudia majú, existuje možnosť, aby sa po vysokej škole opäť vrátili do Senice.



Táto spolupráca je dlhoročná. „Sme jeden z najdlhšie fungujúcich parlamentov na Slovensku, takže nie je to niečo nezvyčajné v našom meste, že mladí sa zaujímajú o dianie. Takže sme radi, že takéto memorandum vzniklo a budeme v tom aj naďalej pokračovať,“ uviedol pre TASR koordinátor práce s mládežou a koordinátor Študentského parlamentu mesta Senica Marek Štítny.



Uskutočňujú sa stretnutia, kde sa komunikuje o potrebách mladých, o podpore ich dobrovoľníctva či akým spôsobom by sa mohli niektoré projekty rozvíjať. „Myslím si, že práve študenti a mladí ľudia prinášajú ďalší uhol pohľadu,“ doplnil primátor. Výsledkom tejto spolupráce je aj otvorenie klubovne - KiviK, ktorú môžu navštevovať mladí ľudia počas pracovných dní v čase od 14.00 h.



Študenti s mestom taktiež spolupracujú už dlhodobo na rôznych podujatiach. Patrí sem napríklad ocenenie Deň študentstva na radnici. „Spolu s pánom primátorom oceňujeme sedemnástich najlepších študentov k 17. novembru. Ďalším podujatím je stretnutie študentských rád, kde sa študentské rady zo všetkých štyroch stredných škôl odprezentujú a navzájom inšpirujú,“ uviedol Štítny s tým, že okrem toho mládežníci spolupracujú ako dobrovoľníci na mnohých mestských podujatiach.