Štúdia obchvatu Banskej Štiavnice posudzovala dva varianty
Oba varianty sa začínajú v obci Banská Belá a končia sa na južnom okraji Banskej Štiavnice v lokalite Kremenisko.
Autor TASR
Banská Štiavnica 16. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pripravila technickú štúdiu uskutočniteľnosti obchvatu Banskej Štiavnice, ktorý by mal zásadným spôsobom zmeniť dopravnú situáciu v regióne. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová pre TASR uviedla, že obchvat má odkloniť tranzitnú dopravu z pôvodnej cesty I/51 a centra mesta Banská Štiavnica, čím prispeje k vyššej bezpečnosti a lepšej kvalite života jeho obyvateľov.
Lukáčová priblížila, že koridor súčasnej cesty je vedený takmer výhradne v intraviláne a aj krátky úsek v extraviláne má vo svojom blízkom okolí rozptýlenú zástavbu. „Smerové a výškové vedenie, šírkové usporiadanie cesty I. triedy ani riešenie križovatiek nezodpovedá požadovaným parametrom podľa aktuálne platných STN,“ uviedla.
V rámci štúdie boli podľa jej slov posudzované dva varianty. Oba sa začínajú v obci Banská Belá a končia sa na južnom okraji Banskej Štiavnice v lokalite Kremenisko. Prvý variant má dĺžku 5,056 kilometra, zahŕňa 17 mostov, 13 oporných a zárubných múrov a tri križovatky. Druhý variant meria 5,125 kilometra, navrhuje 13 mostov, 10 oporných a zárubných múrov a tri križovatky. Na základe „multikriteriálneho“ hodnotenia bol podľa Lukáčovej ako výhodnejší vyhodnotený prvý variant, ktorý lepšie zabezpečuje tranzit v smere sever - juh.
„Projekt sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy a v blízkosti viacerých chránených areálov, preto sa kládol dôraz aj na environmentálne kritériá a minimalizáciu zásahov do prírody,“ vysvetlila hovorkyňa s tým, že odhadované náklady na stavebnú časť prvého variantu sú približne 67 miliónov eur. „Ide o jednu z najväčších investícií do cestnej infraštruktúry v regióne za posledné desaťročia, ktorá má zásadným spôsobom zmeniť dopravnú situáciu v Banskej Štiavnici a okolí,“ poznamenala.
Projekt banskoštiavnického obchvatu hodnotil aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Na sociálnej sieti konštatoval, že vzhľadom na nie ideálny stav súčasnej cesty bude raz obchvat zrejme potrebný, no momentálne však nie je medzi prioritami v žiadnom zo strategických dokumentov. Projekt podľa ÚHP prinesie nízku hodnotu za peniaze a bude patriť medzi najdrahšie obchvaty na cestách I. triedy z dvoch dôvodov. Jednak pre nízku intenzitu dopravy, ale aj pre vysoké investičné náklady v prepočte na jeden kilometer cesty.
„Objektívnou príčinou je náročný horský terén v kombinácii s technickými požiadavkami na cestu I. triedy, čo si vyžaduje veľký počet mostov či zárubných a oporných múrov,“ konštatoval ÚHP a investorovi odporúča hľadať technické riešenie, ktoré viac zodpovedá intenzite dopravy. Zároveň odporúča zohľadniť prioritu projektu voči iným plánovaným projektom a až následne pokračovať v jeho ďalšej príprave.
Lukáčová v tejto súvislosti doplnila, že SSC v štúdii hľadala efektívne alternatívy riešenia dopravy v exponovanom teréne s obmedzeniami vzhľadom na kultúrne pamiatky a chránené územie. „Na ďalších stupňoch projektovej dokumentácia bude územie podrobne zmapované s dôrazom na hľadanie technických a iných riešení s optimalizovanými nákladmi podľa odporúčaní ÚHP,“ podotkla s tým, že SSC má v súčasnosti spracovaný zámer EIA, s ktorým požiada o hodnotenie projektu z hľadiska vplyvu na životné prostredie.
