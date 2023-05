Štúdia početnosti šeliem na Slovensku bude čoskoro dostupná verejnosti

Banská Bystrica 19. mája (TASR) - Hneď, ako sa ukončí recenzné konanie výsledkov monitoringu veľkých šeliem na Slovensku, bude štúdia v plnom znení dostupná verejnosti. Pre TASR to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v reakcii na slová predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera. Ten v piatok kritizoval, že ministerstvo životného prostredia vyšlo vlani s informáciou o zhruba tisícke medveďov u nás, ale štúdiu, ktorá by to potvrdzovala, zaplatenú z verejných zdrojov, ochranári nepublikujú z dôvodu neukončeného recenzného konania. Vyzval ŠOP, aby ju zverejnili.



ŠOP reagovala, že stále čaká na odovzdanie finálnej verzie štúdie, keďže Univerzita Karlova (UK) v Prahe aktuálne vyhodnocuje a zapracováva zaslané recenzie. "Uvedomujeme si, že prebiehajúci výskum bol financovaný z verejných zdrojov, okrem toho nie sú v štúdii žiadne informácie, ktoré by bolo potrebné utajovať. Je preto samozrejmé, že po odovzdaní finálneho diela bude celá štúdia dostupná širokej verejnosti. Nejde o žiadne zámerné utajovanie skutočností, stále však nemáme k dispozícii definitívnu verziu dokumentu, z tohto dôvodu nie je možné neoficiálnu verziu zverejňovať," konštatoval generálny riaditeľ ŠOP Dušan Karaska.



Podľa neho predbežné a ešte neverifikované výsledky, ktoré vlani v auguste z dôvodu upokojenia verejnosti uverejnila UK, naznačujú, že veľkosť populácie medveďa na Slovensku je stabilná. Na základe štatistického modelovania zo získaných vzoriek DNA odborníci z univerzity dospeli k intervalu početnosti od 1012 do 1275 jedincov.



Prírodovedecká fakulta UK Praha má podľa ochranárov lehotu na odovzdanie finálnej štúdie až v apríli budúceho roku. Zmluvu o dielo s UK uzatvorilo bývalé vedenie ŠOP. V súčasnosti robia všetko pre to, aby boli výsledky odovzdané v čo najkratšom čase.



Cieľom štúdie nie je len samotný odhad početnosti veľkosti populácie medveďa na území Slovenska, ale aj ďalších veľkých šeliem, rysa a vlka. Práve výsledky monitoringu formou analýzy DNA majú byť podkladom na ďalšie rozhodovanie.