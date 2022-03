Štúdia ukazuje, ako by sa malo zmeniť kúpalisko Krasňany v Rači

Na archívnej snímke z 18. júna 2021 príprava letného kúpaliska Krasňany pred otvorením letnej sezóny v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 18. marca (TASR) – Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vypracoval spolu s architektmi štúdiu, ako by sa malo zmeniť letné kúpalisko Krasňany v Rači. Okrem rekonštrukcií by mali pribudnúť aj nové bazény a celý areál sa má zväčšiť. Projektová dokumentácia má byť spracovaná do konca roka, začiatok prác, ktoré budú rozdelené na etapy, sa odhaduje na budúci rok. Predbežný rozpočet bol vyčíslený na tri milióny eur bez DPH. TASR o tom informovala Annamária Ondrejková z MIB.priblížil Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov MIB. Chýbať nebudú ani tri detské kruhové bazény s vodnými atrakciami.Kúpalisko sa tiež zväčší o takmer 3300 štvorcových metrov novej plochy, zrekonštruuje sa súčasný bufet, v rámci areálu sa premiestnia športoviská. Novinkou má byť ďalšie volejbalové ihrisko. Kúpalisko tiež získa nový vstup, šatne a kolonádu, ktorá bude spájať všetky objekty do jedného celku.Kúpalisko Krasňany funguje od 60. rokov minulého storočia, avšak celý areál pomaly dosluhuje. Bazény neprešli od svojho vzniku väčšou opravou a sú v zlom technickom stave, nefunkčný objekt bistra dočasne nahradil mobilný gastrostánok. Obnovu si vyžadujú aj športoviská.Obnova kúpaliska je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave. Projekt má byť hradený z rozpočtu hlavného mesta a finančných prostriedkov Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ).