Štúdia ukazuje, ako by sa mohla zrevitalizovať ulica K. Brúderovej

Bratislava 11. marca (TASR) – Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vypracoval spolu s architektmi štúdiu, ako by sa mohla zrevitalizovať Ulica Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch. Zameriava sa najmä na zvýšenie bezpečnosti verejného priestoru i zvýšenie zelene. Projektová dokumentácia by mala byť dopracovaná do konca roka, samotné práce by sa mali začať budúci rok. Náklady sú odhadované približne na 320.000 eur. TASR o tom informovala Annamária Ondrejková z MIB.



Budúca revitalizácia počíta s pretvorením časti ulice na pešiu zónu. Vysadiť sa má nová zeleň a asfaltové plochy majú nahradiť zelené plochy s lavičkami. Nová zeleň vrátane alejovej výsadby stromov má tiež zlepšiť mikroklímu územia. Zvýšiť sa má zároveň bezpečnosť chodcov i cyklistov. Bariérou by už nemala byť ani studňa v strede križovatky.



Architekti sa v návrhu venujú aj využitiu dažďovej vody a adaptácii prostredia na klimatickú zmenu. Okrem nových stromov, kríkov či trvaliek by mala vzniknúť aj dažďová záhrada, ktorá prispeje k lepšiemu hospodáreniu s vodou. "Momentálne sú spadnuté zrážky z veľkej spevnenej plochy spádované buď do priľahlej zelene, alebo kanalizáciou odvádzané preč z územia. To je dôvod, prečo voda nemá čas ovplyvniť lokálnu klímu," upozorňujú.



Rekonštrukcia Ulice Kataríny Brúderovej je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.