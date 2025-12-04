< sekcia Regióny
Študijná cesta na východe Slovenska posilnila cezhraničné partnerstvá
Účastníci mali na záver možnosť spoznať jedinečné dedičstvo Spišskej Kapituly, mesta Spišské Podhradie a prehĺbiť spoluprácu s miestnymi partnermi.
Autor TASR
Michalovce 4. decembra (TASR) - Posilniť projektové zručnosti, partnerstvá a vzájomnú inšpiráciu pri príprave cezhraničných iniciatív mala za cieľ trojdňová študijná cesta Study tour in SK, ktorá sa uskutočnila v uplynulých dňoch na východnom Slovensku. Zástupcovia slovenských, ukrajinských a maďarských komunít sa na nej zúčastnili v rámci medzinárodného projektu Lead-Up: Budovanie kapacít pre udržateľnú budúcnosť a cezhraničné partnerstvá. TASR o tom informoval riaditeľ Centra prvého kontaktu Michalovce Ľuboslav Závacký.
Študijná cesta sa začala v Budkovciach predstavením Základnej školy Júlie Bilčíkovej a Základnej školy J. A. Komenského v Michalovciach, kde účastníci spoznali konkrétne príklady komunitných projektov a iniciatív v školskom prostredí.
„Druhý deň bol venovaný výmene skúseností, praktickým workshopom a prezentáciám partnerov. Mesto Levoča predstavilo svoje aktivity v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva a moderného riadenia mesta. MAS LEV ponúkla pohľad na inovácie v miestnom rozvoji a komunitne orientované prístupy. Popoludní účastníci absolvovali odbornú prehliadku Levoče, ktorá im priblížila jej historický a kultúrny potenciál pre rozvoj projektov cestovného ruchu. Večer v Spišskom Podhradí patril prezentáciám ďalších slovenských partnerov - Mesta Stropkov, Rímskokatolíckej cirkvi - Biskupstva Spišské Podhradie a Mesta Spišské Podhradie,“ uviedol Závacký a doplnil, že program uzavrelo podujatie „Mapa priateľstiev“, zamerané na budovanie dôvery a cezhraničných vzťahov.
Študijná cesta podľa Závackého podporila základný cieľ projektu Lead-Up - zvyšovať kapacity miestnych lídrov, prinášať inšpirácie pre kvalitné infraštruktúrne projekty a posilňovať cezhraničnú spoluprácu medzi komunitami Slovenska, Ukrajiny a Maďarska.
Projekt je zameraný na podporu 21 miestnych komunít v pohraničných regiónoch troch krajín a na vytváranie minimálne 10 udržateľných cezhraničných partnerstiev. Realizuje sa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce a kladie dôraz na rozvoj projektových zručností, prípravu infraštruktúrnych projektov, zdieľanie dobrej praxe a posilnenie regionálneho rozvoja a odolnosti.
