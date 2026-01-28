< sekcia Regióny
Štúdio STVR Banská Bystrica si pripomenie 60 rokov televíznej tvorby
Krajská redakcia Československej televízie v Banskej Bystrici vznikla 29. januára 1966.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Televízne štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) v Banskej Bystrici si vo štvrtok (29. 1.) pripomenie 60 rokov televíznej tvorby. TASR o tom informovala PR manažérka STVR Ivana Zečevič s tým, že program k výročiu odvysielajú na televíznej Dvojke.
Krajská redakcia Československej televízie v Banskej Bystrici vznikla 29. januára 1966. Pri tejto príležitosti pripravilo banskobystrické štúdio špeciálne vysielanie venované 60. výročiu. Od svojich začiatkov sa redakcia postupne vyvíjala až do podoby samostatného Štúdia Slovenskej televízie, neskôr Rozhlasu a televízie Slovenska a v súčasnosti STVR.
Časť vysielania televíznej Dvojky bude vo štvrtok od popoludňajších hodín patriť tvorbe banskobystrického štúdia. O 14.10 h odvysiela dokument Dekretovo dedičstvo o osobnosti slovenského lesníctva Jozefovi Dekretovi Matejovie. O 14.35 h bude vysielanie pokračovať dokumentárnym filmom s názvom Bystrica, ste! venovaným 55. výročiu krajskej redakcie Československej televízie. „Naň od 15.00 h nadviaže 11 portrétov zo série NeCelebrity, ktoré predstavia osobnosti späté s televíznym štúdiom STVR v Banskej Bystrici,“ dodala Zečevič.
Niektoré z týchto osobností budú podľa Zečevič od 16.30 do 17.30 h priamymi aktérmi televízneho programu dňa na Dvojke, živého vysielania relácie Regina. Diváci v nej uvidia bývalých aj súčasných tvorcov, autorov, dokumentaristov, moderátorov, technikov či kameramanov, ktorí sa podieľali, alebo stále podieľajú na vysielaní regionálneho štúdia v Banskej Bystrici. Moderátori Gabriela Tomajková a Peter Citenyi „vyspovedajú“ viacero hostí. Televízny deň na Dvojke zavŕši o 17.30 h relácia Noc v archíve, venujú ju televíznej tvorbe banskobystrického televízneho štúdia.
Krajská redakcia Československej televízie v Banskej Bystrici vznikla 29. januára 1966. Pri tejto príležitosti pripravilo banskobystrické štúdio špeciálne vysielanie venované 60. výročiu. Od svojich začiatkov sa redakcia postupne vyvíjala až do podoby samostatného Štúdia Slovenskej televízie, neskôr Rozhlasu a televízie Slovenska a v súčasnosti STVR.
Časť vysielania televíznej Dvojky bude vo štvrtok od popoludňajších hodín patriť tvorbe banskobystrického štúdia. O 14.10 h odvysiela dokument Dekretovo dedičstvo o osobnosti slovenského lesníctva Jozefovi Dekretovi Matejovie. O 14.35 h bude vysielanie pokračovať dokumentárnym filmom s názvom Bystrica, ste! venovaným 55. výročiu krajskej redakcie Československej televízie. „Naň od 15.00 h nadviaže 11 portrétov zo série NeCelebrity, ktoré predstavia osobnosti späté s televíznym štúdiom STVR v Banskej Bystrici,“ dodala Zečevič.
Niektoré z týchto osobností budú podľa Zečevič od 16.30 do 17.30 h priamymi aktérmi televízneho programu dňa na Dvojke, živého vysielania relácie Regina. Diváci v nej uvidia bývalých aj súčasných tvorcov, autorov, dokumentaristov, moderátorov, technikov či kameramanov, ktorí sa podieľali, alebo stále podieľajú na vysielaní regionálneho štúdia v Banskej Bystrici. Moderátori Gabriela Tomajková a Peter Citenyi „vyspovedajú“ viacero hostí. Televízny deň na Dvojke zavŕši o 17.30 h relácia Noc v archíve, venujú ju televíznej tvorbe banskobystrického televízneho štúdia.