Štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene ukončilo 450 študentov

Zvolen 18. augusta (TASR) - Štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) ukončilo v akademickom roku 2023/2024 spolu 450 absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej i externej forme. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý.



Dodal, že v dennej forme prospelo 335 a v externej 115 bakalárov a inžinierov. Najviac promovaných v dennej (137) i v externej (57) forme bolo na Drevárskej fakulte TUZVO, kde ich bolo spolu 194. V dennej forme na fakulte techniky prospelo spolu 21 študentov, na fakulte ekológie a environmentalistiky 49, na lesníckej fakulte 109. Univerzitné študijné programy, ktoré sú garantované a zabezpečované viacerými odbornými pracoviskami viacerých fakúlt univerzity, ukončilo spolu 19 absolventov.



TUZVO sa už teraz pripravuje na nových študentov, ktorí boli prijatí v rámci prijímacieho konania na niektorú z fakúlt. V septembri tohto roka sa zapíšu ako riadni študenti Technickej univerzity vo Zvolene. Ich konečný počet sa bude meniť v súvislosti so zápismi na štúdium i pre druhé kolo prijímacieho konania.



Lichý pripomenul, že pri univerzite fungujú viaceré tradičné krúžky. "Zapojiť sa do nich môžu všetci študenti. Pri lesníckej fakulte sú to napríklad poľovnícky a sokoliarsky krúžok, mnohí študenti drevárskej fakulty pôsobia v rámci študentskej organizácie WoodenWorld," spomenul. Priblížil, že univerzita má aj svoj akademický folklórny súbor Poľana či nový Welcome Hub. Je to priestor, ktorý študentom od tohto roka poskytuje prostredie na rozvoj ich potenciálu. Slúži aj na podporu duševného zdravia, rozvoj digitálnych a jazykových zručností. Ponúka tiež prepojenia na biznis sféru, kultúrne podujatia a mnoho ďalšieho.