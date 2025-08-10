< sekcia Regióny
Štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene ukončilo 438 študentov
Najviac promovaných bolo na Drevárskej fakulte TUZVO, kde ich bolo spolu 180.
Autor TASR
Zvolen 10. augusta (TASR) - Štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) ukončilo v akademickom roku 2024/2025 spolu 438 absolventov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia v dennej i externej forme. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý.
Dodal, že štúdium absolvovalo 210 bakalárov a 227 inžinierov. Doktorandské štúdium ukončil jeden študent. „Ďalšie štátne skúšky pre doktorandov sú naplánované na koniec augusta, predpokladaný počet absolventov je 27,“ objasnil. Najviac promovaných bolo na Drevárskej fakulte TUZVO, kde ich bolo spolu 180. V porovnaní s akademickým rokom 2023/2024 je to o 14 menej. Na fakulte techniky prospelo spolu 38 študentov, na fakulte ekológie a environmentalistiky 65, na lesníckej fakulte 133. Univerzitné študijné programy, ktoré sú garantované a zabezpečované odbornými pracoviskami viacerých fakúlt univerzity, ukončilo spolu 21 absolventov.
TUZVO sa už teraz pripravuje na nových študentov, ktorí boli prijatí v rámci prijímacieho konania na niektorú z fakúlt. V septembri tohto roka sa zapíšu ako študenti Technickej univerzity vo Zvolene. „Predpokladaný počet zapísaných prvákov v novom akademickom roku je približne 620,“ spomenul hovorca. Ich konečný počet sa však bude meniť v súvislosti so zápismi na štúdium i pre druhé kolo prijímacieho konania. Bude to tiež v súvislosti s prijímacím konaním na novootvorený profesijne orientovaný bakalársky študijný program s názvom strojársky technik na fakulte techniky.
Lichý pripomenul, že pri univerzite fungujú viaceré krúžky. „Zapojiť sa do nich môžu všetci študenti. Pri lesníckej fakulte sú to napríklad poľovnícky, trubačský či sokoliarsky krúžok, mnohí študenti drevárskej fakulty pôsobia v rámci študentskej organizácie WoodenWorld,“ konštatoval. TUZVO má aj svoj akademický folklórny súbor Poľana, ktorý sa aktuálne pripravuje na vystúpenie do Brazílie.
Funguje aj Welcome Hub. Je to priestor, ktorý študentom od roku 2024 poskytuje prostredie na rozvoj ich potenciálu. V júli na univerzite otvorili aj Podporné a poradenské centrum pre študentov. Pomôže im riešiť osobné, sociálne a iné problémy.
Dodal, že štúdium absolvovalo 210 bakalárov a 227 inžinierov. Doktorandské štúdium ukončil jeden študent. „Ďalšie štátne skúšky pre doktorandov sú naplánované na koniec augusta, predpokladaný počet absolventov je 27,“ objasnil. Najviac promovaných bolo na Drevárskej fakulte TUZVO, kde ich bolo spolu 180. V porovnaní s akademickým rokom 2023/2024 je to o 14 menej. Na fakulte techniky prospelo spolu 38 študentov, na fakulte ekológie a environmentalistiky 65, na lesníckej fakulte 133. Univerzitné študijné programy, ktoré sú garantované a zabezpečované odbornými pracoviskami viacerých fakúlt univerzity, ukončilo spolu 21 absolventov.
TUZVO sa už teraz pripravuje na nových študentov, ktorí boli prijatí v rámci prijímacieho konania na niektorú z fakúlt. V septembri tohto roka sa zapíšu ako študenti Technickej univerzity vo Zvolene. „Predpokladaný počet zapísaných prvákov v novom akademickom roku je približne 620,“ spomenul hovorca. Ich konečný počet sa však bude meniť v súvislosti so zápismi na štúdium i pre druhé kolo prijímacieho konania. Bude to tiež v súvislosti s prijímacím konaním na novootvorený profesijne orientovaný bakalársky študijný program s názvom strojársky technik na fakulte techniky.
Lichý pripomenul, že pri univerzite fungujú viaceré krúžky. „Zapojiť sa do nich môžu všetci študenti. Pri lesníckej fakulte sú to napríklad poľovnícky, trubačský či sokoliarsky krúžok, mnohí študenti drevárskej fakulty pôsobia v rámci študentskej organizácie WoodenWorld,“ konštatoval. TUZVO má aj svoj akademický folklórny súbor Poľana, ktorý sa aktuálne pripravuje na vystúpenie do Brazílie.
Funguje aj Welcome Hub. Je to priestor, ktorý študentom od roku 2024 poskytuje prostredie na rozvoj ich potenciálu. V júli na univerzite otvorili aj Podporné a poradenské centrum pre študentov. Pomôže im riešiť osobné, sociálne a iné problémy.