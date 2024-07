Štúdium na UKF v Nitre ukončilo takmer 1900 študentov

Nitra 16. júla (TASR) - Štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre ukončilo v akademickom roku 2023/2024 takmer 1900 absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Ako informovala UKF, v priebehu júna a júla si vysokoškolské diplomy z rúk dekanov fakúlt prevzali študenti záverečných ročníkov všetkých piatich fakúlt univerzity.



Podľa slov prorektorky pre vzdelávanie Jany Duchovičovej bolo najviac promovaných študentov na pedagogickej fakulte, kde si diplomy prevzalo 608 študentov všetkých troch stupňov štúdia. "Na filozofickej fakulte promovalo 575 študentov, na fakulte prírodných vied a informatiky bolo promovaných spolu 303 absolventov, na fakulte sociálnych vied a zdravotníctva 259 študentov a na fakulte stredoeurópskych štúdií úspešne ukončilo štúdium 149 absolventov. Celkovo si diplomy prevzalo 1894 študentov," povedala Duchovičová.



Ako pripomenula, UKF sa už teraz pripravuje na nových študentov, ktorí boli prijatí v rámci prijímacieho konania na niektorú z fakúlt. "V septembri 2024 sa zapíšu ako riadni študenti UKF v Nitre. Ich konečný počet sa bude meniť v súvislosti so zápismi na štúdium, ale aj vzhľadom na druhé kolo prijímacieho konania, ktoré trvá do 15. augusta 2024. Do tohto termínu sa môžu ešte nerozhodnutí uchádzači prihlásiť na vybrané študijné programy štyroch z piatich fakúlt UKF," dodala prorektorka.