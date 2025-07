Štúdium na UKF v Nitre ukončilo v tomto akademickom roku 2016 absolven

Nitra 28. júla (TASR) - Vysokoškolské vzdelávanie na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre ukončilo v tomto akademickom roku 2016 absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej aj externej forme. Študenti, ktorí štátne skúšky a obhajoby záverečných prác nestihli v prvom termíne, ich môžu absolvovať v druhom termíne. Ten je stanovený na 21. až 28. augusta, s promóciami v októbri, informovala Jana Černáková z oddelenia médií UKF.



Štúdium na fakulte prírodných vied ukončilo 188 bakalárov, 105 magistrov a desať doktorandov. Študijné programy fakulty sociálnych vied a zdravotníctva absolvovalo 226 bakalárov a 88 magistrov. Ďalších 102 absolventov bakalárskeho štúdia a 74 absolventov magisterského štúdia ukončilo vzdelávanie na fakulte stredoeurópskych štúdií. Diplomy čerstvých absolventov štúdia na filozofickej fakulte získalo 335 bakalárov, 235 magistrov a jeden doktorand. Na pedagogickej fakulte úspešne ukončilo štúdium 345 študentov bakalárskeho štúdia, 298 študentov magisterského štúdia a deväť študentov doktorandského štúdia.



Počet študentov prvého ročníka v novom akademickom roku 2025/2026 zatiaľ nie je uzavretý. „Bude sa meniť v súvislosti so zápismi na štúdium do prvého ročníka v novom akademickom roku, ale aj podľa výsledkov dodatočného prijímacieho konania, ktoré na UKF v Nitre trvá do 10. augusta,“ povedala Černáková.



Do tohto termínu sa môžu ešte uchádzači prihlásiť na vybrané študijné programy Fakulty prírodných vied a informatiky, Fakulty stredoeurópskych štúdií, Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva dodatočné prijímacie konanie neotvorila v žiadnom svojom študijnom programe, pretože ich naplnila v stanovených termínoch už počas prvého kola prijímacieho konania.