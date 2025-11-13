< sekcia Regióny
Studničku na trase Náučného chodníka Žakýlske pleso v Podhorí obnovili
Autor TASR
Podhorie 13. novembra (TASR) - Na trase Náučného chodníka Žakýlske pleso v obci Podhorie v okrese Banská Štiavnica obnovili malú studničku, známu aj ako Revajova studnička. Ako informovala Lívia Olahová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica, studnička dostala novú kamennú úpravu, pribudla aj informačná tabuľa a oddychový priestor.
Olahová priblížila, že studnička bola vždy živým prameňom vody pre miestnych obyvateľov, no po rokoch už miesto stratilo svoj pôvodný vzhľad, a tak sa ju obec rozhodla obnoviť a kultivovať jej okolie. „Obnova studničky je pre nás návratom k tradíciám a k prameňom, z ktorých kedysi čerpali naši predkovia. Chceme, aby aj dnešní návštevníci cítili túto spojitosť s prírodou a históriou,“ uviedla starostka Podhoria Dana Lóžiová.
Studnička sa nachádza v časti Žakýl, priamo na trase Náučného chodníka Žakýlske pleso - približne štyri kilometre dlhej okružnej trasy spájajúcej prírodné a historické zaujímavosti v okolí obce. Chodník vedie popri Žakýlskom plese, jednom z mála prírodných jazier v Štiavnických vrchoch, a stúpa až k zrúcaninám Žakýlskeho hradu, ktorý je súčasťou Pohronskej hradnej cesty. Zrúcaniny vo výške 812 metrov nad morom dnes ponúkajú nádherné výhľady a jedinečnú atmosféru dávnych čias.
Obnovená Malá studnička tak podľa Olahovej symbolicky prepája životodarnú vodu, históriu a turistiku. Spolu s chodníkom vytvára miesto, kde sa stretáva prírodné dedičstvo s kultúrnym a kde sa návštevník môže na chvíľu vrátiť k tichu a prameňom života. Olahová doplnila, že obnova studničky vyšla na 1100 eur, pričom 1000 eur tvorila dotácia z Ministerstva cestovného ruchu a športu SR a 100 eur spoluúčasť obce.
