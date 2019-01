Obyvatelia Stupavy môžu rozhodnúť o názve obnovených novín mesta

Svoje vlastné noviny začala Stupava vydávať v roku 1984 pod názvom Stupavan.

Stupava 20. januára (TASR) – O novinkách a aktuálnych témach v meste by obyvateľov Stupavy mali opäť informovať lokálne noviny. Samospráva v súčasnosti oslovuje verejnosť s otázkou, aký názov by mali mať.



Názor možno vyjadriť prostredníctvom hlasovania v ankete, ktorá trvá do 30. januára. Na sociálnej sieti dáva mesto obyvateľom možnosť hlasovať za jeden z troch doterajších názvov v histórii stupavského periodika, prípadne hlasovať za to, aby noviny niesli úplne nový názov. "Malo by ísť o dvojmesačník," informuje o obnovených novinách mesto. Oslovuje tiež občanov, ktorí by mali záujem byť členom redakčnej rady.



Svoje vlastné noviny začala Stupava vydávať v roku 1984 pod názvom Stupavan. Od roku 1999 sa začali vydáva Podpajštúnske zvesti, ktoré vychádzali do roku 2014. Od roku 2015 mesto vydávalo Stupavské noviny. Fungovali však len dva roky, z dôvodu nepridelenia finančných zdrojov bolo ich vydávanie zastavené, v roku 2017 vyšlo jediné číslo v januári, rozširované voľnou distribúciou bez doručovania do poštových schránok.