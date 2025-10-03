Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Regióny

Stupava opäť ožíva festivalom Dni zelá

.
Na snímke Dni zelá v Stupave. Foto: TASR - Martin Baumann

Festival potrvá do nedele (5. 10.).

Autor TASR
Stupava 3. októbra (TASR) - Mesto Stupava v piatok opäť ožíva festivalom Dni zelá, teda najväčším festivalom na Záhorí. Okrem mnohých hudobných interpretov sú pripravené remeselná zóna, komentované prehliadky či súťaž vo varení kapustnice. Festival potrvá do nedele (5. 10.). Samospráva o tom informovala na svojom webe.

„Na dvoch pódiách sa predstavia hudobní interpreti, ktorí rozhodne rozprúdia zábavu a vytvoria neopakovateľnú festivalovú atmosféru,“ pozýva samospráva.

Návštevníci sa môžu tešiť aj na desiatky stánkov s občerstvením, remeselné výrobky či tradičnú zónu v Máste, kde je možné vidieť „šlapad zelé“ i zakúpiť si stupavskú kapustu. Pre deti je pripravený program s kolotočmi a zábavnými atrakciami, pre mládež i rodiny s deťmi zasa zóna v Parku pri Mlyne. Nechýba ani mini zoo, program v Ekocentre Stupava a komentované prehliadky pamätihodností Stupavy. Medzi novinkami je výstava historických vozidiel či prehliadky pivovaru.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite