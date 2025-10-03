< sekcia Regióny
Stupava opäť ožíva festivalom Dni zelá
Festival potrvá do nedele (5. 10.).
Autor TASR
Stupava 3. októbra (TASR) - Mesto Stupava v piatok opäť ožíva festivalom Dni zelá, teda najväčším festivalom na Záhorí. Okrem mnohých hudobných interpretov sú pripravené remeselná zóna, komentované prehliadky či súťaž vo varení kapustnice. Festival potrvá do nedele (5. 10.). Samospráva o tom informovala na svojom webe.
„Na dvoch pódiách sa predstavia hudobní interpreti, ktorí rozhodne rozprúdia zábavu a vytvoria neopakovateľnú festivalovú atmosféru,“ pozýva samospráva.
Návštevníci sa môžu tešiť aj na desiatky stánkov s občerstvením, remeselné výrobky či tradičnú zónu v Máste, kde je možné vidieť „šlapad zelé“ i zakúpiť si stupavskú kapustu. Pre deti je pripravený program s kolotočmi a zábavnými atrakciami, pre mládež i rodiny s deťmi zasa zóna v Parku pri Mlyne. Nechýba ani mini zoo, program v Ekocentre Stupava a komentované prehliadky pamätihodností Stupavy. Medzi novinkami je výstava historických vozidiel či prehliadky pivovaru.
