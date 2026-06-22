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V lete bude pokračovať rekonštrukcia chodníka v Stupave
V rámci ďalšej etapy má byť obnovený úsek od Obecného domu v Máste až po adresu Hviezdoslavova 104.
Autor TASR
Stupava 22. júna (TASR) - Počas nasledujúcich týždňov budú rekonštruovať chodník na Hviezdoslavovej ulici v Stupave. V rámci ďalšej etapy má byť obnovený úsek od Obecného domu v Máste až po adresu Hviezdoslavova 104. V súvislosti s prácami, ktoré sa majú začať tento týždeň o tom informuje mesto Stupava na sociálnej sieti.
„Obnova sa bude realizovať v súlade s dizajnom centrálnej mestskej zóny (CMZ) a prispeje k modernizácii verejného priestoru, zvýšeniu bezpečnosti chodcov a zlepšeniu celkového vzhľadu tejto časti mesta,“ informuje samospráva.
Podľa zmluvy, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, zaplatí mesto za projekt „Modernizácia chodníkov na Hlavnej ul. v Stupave, Mástsky kopec - Mástsky dom - koniec Mástu, 02 - Dláždené plochy - IV. etapa, úsek A“ zhotoviteľovi 152.973,46 eura bez DPH. Zhotoviteľ sa zaviazal práce dokončiť v lehote do 75 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy (18. 6.).
„Obnova sa bude realizovať v súlade s dizajnom centrálnej mestskej zóny (CMZ) a prispeje k modernizácii verejného priestoru, zvýšeniu bezpečnosti chodcov a zlepšeniu celkového vzhľadu tejto časti mesta,“ informuje samospráva.
Podľa zmluvy, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, zaplatí mesto za projekt „Modernizácia chodníkov na Hlavnej ul. v Stupave, Mástsky kopec - Mástsky dom - koniec Mástu, 02 - Dláždené plochy - IV. etapa, úsek A“ zhotoviteľovi 152.973,46 eura bez DPH. Zhotoviteľ sa zaviazal práce dokončiť v lehote do 75 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy (18. 6.).