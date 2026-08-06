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Kaplnka za Stupavou v ohrození: Zasiahli hasiči
Barokovú kaplnku za Stupavou postavili v roku 1708.
Autor TASR,aktualizované
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Stupava 6. augusta (TASR) - Požiar, ktorý vypukol v stredu (5. 8.) popoludní na poli medzi Stupavou a Zohorom, ohrozil Kaplnku svätej Barbory. Rýchlym zásahom členov Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Stupave sa podarilo barokovú pamiatku uchrániť. Informuje o tom mesto Stupava na sociálnej sieti.
„Dobrovoľní hasiči zabránili šíreniu požiaru, ktorý síce mierne poškodil koronový kríž kaplnky, našťastie však nejde o významné poškodenie,“ upozornila samospráva.
Poďakovala sa ďalším dobrovoľným hasičom zo Zohoru, Záhorskej Bystrice, Devínskej Novej Vsi, Jablonového, Vysokej pri Morave i Malaciek za asistenciu pri zásahu. Mesto zároveň v pokračujúcom suchom a horúcom počasí vyzvalo na zvýšenú obozretnosť a prevenciu pred rizikom vzniku požiaru.
Barokovú kaplnku za Stupavou postavili v roku 1708. Okrem duchovného významu je miesto spojené aj so svätobarborskými púťami v decembri.
Hasiči v stredu (5. 8.) zasahovali krátko pred 14.30 h pri požiari strniska a krovinatého porastu v lokalite Hlinné jazero v katastrálnom území mesta Stupava. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bolo požiarom zasiahnuté strnisko a trávnatý a krovinatý porast s rozlohou približne 500 x 300 metrov,“ informovali hasiči. V dôsledku silného zadymenia zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru do lesného porastu.
Spolu s malackými hasičmi na mieste zasahovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov viacerých okolitých obcí. Pri požiari sa nikto nezranil.
Požiar ohrozil aj Kaplnku svätej Barbory. Rýchlym zásahom sa podľa mesta Stupava podarilo barokovú pamiatku uchrániť.
„Dobrovoľní hasiči zabránili šíreniu požiaru, ktorý síce mierne poškodil koronový kríž kaplnky, našťastie však nejde o významné poškodenie,“ upozornila samospráva.
Poďakovala sa ďalším dobrovoľným hasičom zo Zohoru, Záhorskej Bystrice, Devínskej Novej Vsi, Jablonového, Vysokej pri Morave i Malaciek za asistenciu pri zásahu. Mesto zároveň v pokračujúcom suchom a horúcom počasí vyzvalo na zvýšenú obozretnosť a prevenciu pred rizikom vzniku požiaru.
Barokovú kaplnku za Stupavou postavili v roku 1708. Okrem duchovného významu je miesto spojené aj so svätobarborskými púťami v decembri.
Hasiči v stredu zasahovali pri požiari strniska a porastu pri Stupave
Hasiči v stredu (5. 8.) zasahovali krátko pred 14.30 h pri požiari strniska a krovinatého porastu v lokalite Hlinné jazero v katastrálnom území mesta Stupava. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bolo požiarom zasiahnuté strnisko a trávnatý a krovinatý porast s rozlohou približne 500 x 300 metrov,“ informovali hasiči. V dôsledku silného zadymenia zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru do lesného porastu.
Spolu s malackými hasičmi na mieste zasahovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov viacerých okolitých obcí. Pri požiari sa nikto nezranil.
Požiar ohrozil aj Kaplnku svätej Barbory. Rýchlym zásahom sa podľa mesta Stupava podarilo barokovú pamiatku uchrániť.