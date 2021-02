Stupava pripravuje víkendové plošné testovanie, bude posledné

Stupava 17. februára (TASR) – Najbližšie víkendové (20. - 21.2.) plošné testovanie na COVID-19 v réžii samosprávy v Stupave bude posledné. Mesto na svojom webe oznamuje, že z prevádzkových a personálnych dôvodov, ako aj z dôvodu vyčerpanosti personálu odberových pracovísk a koordinačných pracovníkov mestského úradu už nedokáže zabezpečiť pokračovanie masového víkendového testovania pre verejnosť.



V sobotu (20.2.) i v nedeľu (21.2.) bude k dispozícii šesť odberových miest - štyri pracoviská, ktoré zriaďuje samospráva (mestské kultúrne a informačné centrum a školská športová hala) a dve stále mobilné odberové miesta (MOM) na Agátovej ulici, prevádzkované súkromnou spoločnosťou na základe zmluvy s rezortom zdravotníctva. Práve tieto MOM budú k dispozícii aj po víkende v režime pondelok-sobota.



Podľa COVID automatu bude okres Malacky od pondelka 22. februára naďalej zaradený do bordovej fázy, teda III. stupňa varovania, negatívny test na COVID-19 má platnosť sedem dní.



Samospráva uvádza, že ak bude pokračovať prezenčné vyučovanie - na 1. stupni stupavskej základnej školy ho obnovili v utorok 16. februára - bude sa snažiť zabezpečiť mobilné odberové pracovisko, ktoré bude k dispozícii počas víkendu, len pre zákonných zástupcov detí, ktoré sa vzdelávajú prezenčne a pre zamestnancov školských zariadení. "Predpokladáme, že by išlo o soboty 27. februára a 6. marca 2021, ale tieto termíny by sme ešte spresnili,“ uviedlo mesto.