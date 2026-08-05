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Stupava získala príspevok na výstavbu novej telocvične

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Predmetom financovania v rámci projektu je výstavba novej telocvične s prepojovacou chodbou a rozšírenie kapacít školskej kuchyne a jedálne.

Autor TASR
Stupava 5. augusta (TASR) - Stupava môže na rozšírenie kapacít a zefektívnenie infraštruktúry Základnej školy (ZŠ) kpt. J. Nálepku použiť z eurofondov 1.425.996,94 eura. Vyplýva to zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú v stredu zverejnili v centrálnom registri zmlúv.

Predmetom financovania v rámci projektu je výstavba novej telocvične s prepojovacou chodbou a rozšírenie kapacít školskej kuchyne a jedálne. Celková výška oprávnených prostriedkov je 1.549.996,67 eura. Výška spolufinancovanie mesta je stanovená na 123.999,73 eura.

Samospráva na výstavbu telocvične vyhlásila súťaž.
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