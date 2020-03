Stupava zatvorila všetky školy a škôlky

Stupava 9. marca (TASR) – Školy a škôlky v Stupave budú počas tohto týždňa zatvorené. Rozhodlo o tom vedenie mesta po pondelkovom zasadnutí krízového štábu v súvislosti s rizikom prenosu infekcie novým koronavírusom.



"Opatrenia s platnosťou do pondelka 16. marca sa týkajú aj základnej umeleckej školy i Mestskej knižnice Ruda Morica," oznámilo mesto na sociálnej sieti.



Informovalo zároveň o tom, že podozrenie z nákazy, ktoré sa týkalo pracovníčky jednej zo súkromných firiem na území mesta, ktorá bola v kontakte s infikovanými obyvateľmi Kostolišťa, sa nepotvrdilo. "V nedeľu (8. 3.) to potvrdili aj výsledky vzoriek zaslaných do laboratória v Berlíne," oznámilo mesto.



Školy i škôlky, takisto základné umelecké školy a centrá voľného času uzatvárajú na päť dní od utorka (10. 3.) aj hlavné mesto SR Bratislava a bratislavské mestské časti. Reagovali tak na aktuálnu situáciu týkajúcu sa prípadov infekcie novým koronavírusom v kraji. Na tlačovom brífingu oznámili ďalšie dva prípady, jeden sa týka učiteľky v materskej škole v Ružinove, druhý vodičky električky Dopravného podniku Bratislava (DPB).