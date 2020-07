Štúr túr prevedie turistov po miestach spätých s Ľudovítom Štúrom

Uhrovec 10. júla (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región pripravila na tohtoročnú letnú turistickú sezónu novú aktivitu pre turistov a domácich. "Štúr túr" ich prevedie pamiatkami a miestami v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK), ktoré sú späté s národným dejateľom Ľudovítom Štúrom.



"Súťaž je zaujímavá tým, ako už napovedá názov Štúr túr, ľudia budú chodiť na tradičné, ale aj netradičné miesta v našom regióne, ktoré sú spojené s najznámejším rodákom Trenčianskeho kraja - Ľudovítom Štúrom," uviedol v piatok na brífingu pred rodným domom Štúra v Uhrovci predseda KOCR Trenčín región Juraj Gerlici.



Každý účastník súťaže podľa neho dostane multifunkčnú šatku, navštívi desať zaujímavých miest, na nich sa so šatkou odfotí, fotku pošle KOCR a bude zaradený do losovania o ceny. "Šatka je zaujímavá tým, že obsahuje aj grafické návrhy všetkých desiatich miest, ktoré majú účastníci navštíviť. Má aj známe štúrovské logo - fúzy a bradu - typickú črtu Ľudovíta Štúra. Všetci účastníci tak symbolicky prevedú Štúra po zaujímavých miestach," priblížil.



Poznávacia súťaž začne 15. júla a potrvá do 15. septembra. "Veríme, že sa zapojí čo najviac účastníkov, už teraz je prihlásených približne 140 ľudí, čo je veľmi pekné číslo. Tešíme sa, že aj keď súťaž nezačala, už sa zaregistrovalo toľko ľudí," podotkol Gerlici. Turisti počas "Štúr túr" navštívia rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, hrad Uhrovec, hrad Beckov či Čachtický hrad.



"Veľmi sa teším tejto aktivite a určite podnieti moju návštevu nádherných miest Trenčianskeho kraja. Zoberiem svoju rodinu, urobíme si krásne výlety, fotografie a zapojíme sa do súťaže," povedal turista, ktorý zavítal do Štúrovho rodného domu Martin Varga.



"Cestovný ruch počas koronakrízy utrpel najviac. My sa snažíme nielen touto aktivitou, ale i rôznymi ďalšími podporiť mobilitu ľudí po Slovensku. Väčšina obyvateľov bude možno toto leto dovolenkovať na Slovensku. Aj touto súťažou sme ich chceli motivovať, aby navštívili nielen tradičné miesta, ktoré poznajú, ale aj tie netradičné," dodal predseda KOCR.