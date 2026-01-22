< sekcia Regióny
Štúrovo podľa primátora dokázalo vlani plniť všetky svoje funkcie
K najdôležitejším investíciám patrila čiastočná rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov, obnova povrchu vozovky na Smetanovej ulici a vybudovanie nového výbehu pre psov.
Autor TASR
Štúrovo 22. januára (TASR) - Mesto Štúrovo dokázalo v uplynulom roku plniť všetky svoje základné funkcie a zabezpečiť spoľahlivé fungovanie mestských inštitúcií. Zároveň dokázalo plynule financovať všetky svoje úlohy, zhodnotil uplynulý rok primátor Štúrova Eugen Szabó.
K najdôležitejším investíciám patrila čiastočná rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov, obnova povrchu vozovky na Smetanovej ulici a vybudovanie nového výbehu pre psov. Modernizáciou infraštruktúry prešli základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tá zahŕňala obnovu telocvične, obnovu vonkajších športovísk a zveľadenie školských areálov.
Primátor hodnotí pozitívne aj skutočnosť, že mesto rozbehlo výstavbu inžinierskych sietí s cieľom vytvorenia nového stavebného obvodu na výstavbu rodinných domov. Táto investícia bude pokračovať aj v tomto roku, upozornil Szabó.
„Mojím veľkým sklamaním bolo, že náš projekt na výstavbu zariadenia pre seniorov nedostal potrebnú podporu zo strany rady partnerstva. Dôvodom bol nedostatok financií. Taktiež som veľmi sklamaný z toho, že mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo predaj pozemku na výstavbu obchodného centra ani neprijalo rozhodnutie o zavedení poplatku na rozvoj,“ doplnil primátor.
Mesto veľmi negatívne zasiahlo aj zatvorenie kúpaliska Vadaš uprostred letnej sezóny na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. „Znamenalo to veľký výpadok tržieb pre našu obchodnú spoločnosť Vadaš. Tá napriek tomu splnila všetky svoje záväzky voči mestu i partnerom. Museli sme však pozastaviť všetky rozvojové akcie spoločnosti,“ zhodnotil Szabó.
