< sekcia Regióny
Štúrovo pripravuje výstavbu dvoch nájomných bytových domov
Predmetom zákazky je vybudovanie dvoch nájomných bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry.
Autor TASR
Štúrovo 6. februára (TASR) - Mesto Štúrovo pripravuje výstavbu dvoch nájomných bytových domov Park-an. Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 6. marca. Predpokladaná hodnota zákazky je 8.686.317 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Predmetom zákazky je vybudovanie dvoch nájomných bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry. V každom z identických trojpodlažných objektov by malo vzniknúť 18 dvojizbových a šesť jednoizbových bytov, ako i tri garsónky.
K bytovým domom sú navrhnuté nové inžinierske siete a komunikácie. Projekt zahŕňa nové vodovodné prípojky a rozšírenie verejného vodovodu, nové kanalizačné prípojky a rozšírenie verejnej kanalizácie, elektrické prípojky a transformačnú stanicu, vsakovacie objekty pre odvádzanie dažďovej vody a novú miestnu komunikáciu s parkovacími miestami.
Predmetom zákazky je vybudovanie dvoch nájomných bytových domov a príslušnej technickej infraštruktúry. V každom z identických trojpodlažných objektov by malo vzniknúť 18 dvojizbových a šesť jednoizbových bytov, ako i tri garsónky.
K bytovým domom sú navrhnuté nové inžinierske siete a komunikácie. Projekt zahŕňa nové vodovodné prípojky a rozšírenie verejného vodovodu, nové kanalizačné prípojky a rozšírenie verejnej kanalizácie, elektrické prípojky a transformačnú stanicu, vsakovacie objekty pre odvádzanie dažďovej vody a novú miestnu komunikáciu s parkovacími miestami.